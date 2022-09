Finsko - Česko 98:88. Marné dotahování a křeč v náručí vlčí smečky

Dobrých pět tisíc příznivců finské „vlčí smečky“ pělo chorály. Do O2 areny dorazila opět příjemná návštěva 10 381 diváků, česká polovina si však musela povzdechnout nad další ranou pro v minulosti tak úspěšný český tým. Jeho last dance v Praze zatím připomíná hodně křečovitý ploužák.

Finové, na které si přišel podívat i kouč české hokejové reprezentace Kari Jalonen, hráli proti Čechům o všechno. Porážka by pro ně znamenala konec v turnaji. Ukázali však, proč patří k týmům na vzestupu a že mají ve svém středu hvězdu první velikosti – Lauriho Markkanena, autora 34 bodů. Jeho někdejší spoluhráč z Chicaga Tomáš Satoranský do utkání nastoupil i s handicapem nedoléčeného kotníku, ale za 26 minut trefil jedinou z osmi střel a končil na dvou bodech a úsek s ním na palubovce Česko prohrálo o 13 bodů. Druhý český lídr Jan Veselý se vyfauloval sedm minut před koncem, když spáchal tři osobní chyby v krátkém sledu a kouč Ginzburg ho po čtvrtém faulu nevystřídal. Ostrostřelec Martin Peterka minul tři ze čtyř trojkových pokusů. Vyjma kapitána Vojtěch Hrubana se nenašel nikdo, kdo by mohl strhnout ostatní. A ten ještě končil zápas s lehkým výronem kotníku a musel do ledové lázně.

Češi se snažili, tenhle tým je ale v nepohodě. Když v poslední čtvrtině stáhli na sedm bodů, hned dostali zase trojku. A tak pořád dokola, koš za koš. Na zvrat nebylo…

Bod zlomu

Stále stejný příběh – nadechnou se, aby vzápětí hluchou pasáží všechno pokazili. Na turnaji jich mají čeští hráči tolik... V koncovce druhé čtvrtiny udělali za dvě minuty skvělou šňůru 12:0, stáhli manko na tři i díky přítomnosti Ondřeje Balvína, jenž pozvedl doskakování. Nevadí, že Češi dostali trojku do šatny, po návratu na palubovku je ale z perimetru opět potrestal Markkanen a finská mašina zase spustila.

Ta česká jen nefunkčně supěla a vyprodukovala za třetí čtvrtinu 8 ztrát! A v její první pětiminutovce jen 2 body. České střídačce hráli nervy, kouč Ginzburg dostal technickou chybu. Po trojce Henriho Kantonena ze 27. minuty vedli Finové nejvyšším náskokem v utkání - 18 bodů. A i kvůli spornému metru rozhodčích, kteří pískli Patriku Audovi dva útočné fauly při boji o pozici, či nasbírání čtyř faulů za pouhých 56 vteřin poslední části, se otočka nekonala.

Statistika zápasu

Moderní basketbal, to je hra trojek, zeptejte se Stepha Curryho. Statistiky zápasu byly v podstatě vyrovnané, až na jednu. Finové trefili 15 z 32 trojek, což je senzační úspěšnost 47 procent. Ani Češi nebyli vůbec marní (42 procent), z perimetru však zvedli jen 19 pokusů a na trojky prohráli 8:15.

Hráč zápasu: Lauri Markkanen

Natloukl si bok, ale hrál famózně. Rozhodčí mu dávali superstar bonus, chránili ho. Ale 212 centimetrů vysoký borec z Utahu Jazz také ukázal, že je v téhle roli na ME právem. Česko zpražil 34 body, k nim přidal 10 doskočených míčů. Minul jedinou ze čtrnácti střílených šestek. Jediný, kdo ho z českého týmu dokázal zpomalit, byl Jan Veselý. A ten se víceméně na něm vyfauloval dlouho před koncem utkání.

