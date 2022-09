Česko - Nizozemsko 88:80. Vydřená výhra! Peterka zachránil zápas trojkou

Hotovo! V české bilanci na EuroBasketu konečně svítí zelené políčko. Čeští basketbalisté dokázali proti Nizozemsku ustát infarktový závěr duelu. Přestože si během skupinového utkání v O2 areně zajistili více než dvacetibodový náskok, nakonec se o výsledek strachovali do závěrečných vteřin. Výhru pojistil vynikající Martin Peterka, který perfektně střílel z tříbodových pozic. Jeho poslední hod zapadl přesně do koše a v podstatě odšpuntoval české oslavy. První výhra ve skupině D je pro případný postup do osmifinále mistrovství Evropy zásadní. Česko může po výsledku 88:81 živit naději na pokračování v turnaji.