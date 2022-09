EuroBasket 2022 v Berlíně: jaký je program play off a kdy je finále?

EuroBasket 2022 se od 1. do 18. září uskuteční i v Praze. • koláž iSport.cz

Mistrovství Evropy v basketbalu mužů hostí od 1. do 18. září 2022 Česko, Německo, Itálie a Gruzie. Česká basketbalová reprezentace se v rámci základní skupiny D představila v Praze, kde uhrála 4. místo a zajistila si postup do vyřazovací části, která se od 10. září koná v Berlíně. Češi skončili hned v prvním zápase, když nestačili na Řecko. Jaký je kompletní program EuroBasketu 2022? Sledujte kompletní zpravodajství z basketbalového ME na iSport.cz.