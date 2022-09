Češi hrají o vše: opory netrénovaly, tým stojí za Satem. Kouč proti „svým"

Čtyři zápasy, jediná vydřená výhra nad Nizozemskem (88:80), až 47. týmem FIBA rankingu. Tahle pražská basketbalová slavnost má zatím nádech pohřbu jedné úspěšné generace pod koši.

Vítězství nad Izraelci ho může oddálit, leč s devadesátiprocentní pravděpodobností by znamenalo nedělní osmifinálový střet v Berlíně s dosud neporaženými Řeky vedenými dvojnásobným MVP NBA Giannisem Antetokounmpem. Ten je zatím nejlepší střelcem EuroBasketu s průměrem 31 bodů na utkání.

Nejdřív ale musí být splněn úkol A, kterým je vítězství nad Izraelem. I ten bude hrát o bytí a nebytí a v úterý ukázal sílu, když ještě ve 33. minutě mače s neporaženým srbským kolosem prohrával jen o 2 body. „Mají extrémně nadaného chlapce Avdiju a některé zkušené veterány. Teď to ale není o talentu ale o tom, kdo to bude chtít víc urvat,“ hlásá Ondřej Balvín.

Deni Avdija, opora z NBA, zatím průměruje 15,3 bodu na utkání. A opřít se Izrael může o dalších 5 euroligových hráčů, zatímco Češi mají mezi elitou jen dva zástupce – Jana Veselého s Tomášem Satoranským, nadcházející spoluhráče z Barcelony.

Veselý je českým tahounem, tradiční lídr Satoranský ale hraje s nedoléčeným kotníkem. A je to cítit. Nastoupil jen ve dvou zápasech při bolavých prohrách s Polskem a Finskem. Odehrál 43 minut, za které dal pouhé 2 body a tým s ním na hřišti prohrál úseky hry celkově o 15 bodů.

Satoranský trefil jedinou ze šesti střel za dva body a ani jednu ze čtyř trojek. Předvedl 16 asistencí (průměr 8 na zápas), což z něj dělá druhého nejlepšího nahrávače turnaje, ale také 6 ztrát. Zvlášť v úterý proti Finsku mu do koše těsně nespadly některé střely, pohyb po hřišti měl však o poznání lepší než s Polskem. Trenér Ginzburg, kterého se Satoranským pojí pevné přátelské pouto, ho diskutabilně vytěžoval skoro celou poslední čtvrtinu.

Auda a Krejčí po prohře s Finy: Jejich střelba byla úžasná, bylo těžké něco vymyslet Video se připravuje ...

„Myslím, že se už cítil líp. Z mého pohledu můžeme z tohoto utkání jen těžit, pokud jde o jeho zapojení. Myslím, že příště bude ještě připravenější,“ věří trenér tradičnímu lídrovi. „Pokud Saty řekne, že je připravený hrát, tak je hotovo. Ač to zní blbě, tak za mě je on vždycky ta nejlepší varianta. I teď mi přijde, že s ním na hřišti hrajeme lépe,“ prohlásil Jaromír Bohačík.

Stejného názoru je i asistent Luboš Bartoň. „Ano, je limitován a nemůže podat výkon, jaký by chtěl. Ale už jeho přítomnost je velmi důležitá. Proti Finům se trošku trápil v ofenzivě, jakmile najíždí a jde do kontaktu, je vidět, že ho kotník limituje. Ale zase měl 10 asistencí. Takové jsou zápasy,“ líčil Bartoň s tím, že trenérský tým nechává na Satoranském, který nejlépe cítí své tělo, aby řekl, zda bude schopný nastoupit do zápasu.

Ve středu český lídr netrénoval, v žabkách a kompresní podkolence na pravé zraněné noze ale přípravě bedlivě přihlížel. Stejně jako Vojtěch Hruban, jenž si z utkání proti Finsku odnesl také bolavý kotník. Síly šetřil i Jan Veselý.

„Ten zápas nebude o Satym, všichni víme, kde je zakopaný pes. A to je naše obrana!“ zdůraznil Bartoň.

Český tým je zatím nejlepší ze všech čtyřiadvaceti účastníků EuroBasketu v úspěšnosti střelby trojek (40,2 procent – díky Martine Peterko!), za dva body je dvanáctý (50,3). Útok není problém, ale ta defenziva. 89,5 inkasovaných bodů na zápas je úplné dno šampionátu.

„Nejsme schopní předvést na hřišti to, co si říkáme, což je pro mě trošku udivující, protože v tomhle jsme vždycky vynikali a obranný plán jsme spíš překračovali. Tento rok se nám to nedaří,“ pravil Bohačík.

Speciální bude utkání s Izraelem pro trenéra Ginzburga, osmapadesátiletého rodáka z Tel Avivu, jenž má už dva roky i české občanství. „Bude to klíčový zápas, v němž nastoupíme proti mé zemi. Teď ale žiju tady a miluju Česko, takže tam bude o něco víc emocí. Ale nakonec jde především o basket a my musíme vyhrát, takže jakmile začne zápas, už musí emoce stranou,“ líčil kouč, jenž si všiml, že do Prahy nepřijelo tolik izraelských příznivců, jak se čekalo. „Možná se chystají až na play off do Berlína, ale já doufám, že jim tuhle cestu stopneme.“

Česká parta je z posledních let otřískaná velkými zápasy na mezinárodní scéně. „Zase je zpátky mistrovství světa v Číně nebo kvalifikace o olympiádu. Tam to taky bylo kdo s koho a vždycky jsme to zvládli,“ připomíná Balvín. „Když stál tenhle tým proti zdi, tak to dokázal. Proto jsem před Izraelci sebevědomý,“ přitakal Jaromír Bohačík.

Ustojí čeští borci drama i v Praze, kde se jim zatím skoro všechno sype pod rukama?

Postupová matematika

Česko sehraje s Izraelem zápas „o všechno“, tedy o čtvrté postupové místo v tabulce za předpokladu, že v prvním odpoledním zápase zdolá Finsko už vyřazené Nizozemce.

Pokud Finové s Nizozemci prohrají, postupujícího určí minitabulka týmů se dvěma výhrami. V ní má Finsko nyní skóre +8, Česko -10 a Izrael +2. Výhra o 19 či víc bodů proti Izraeli a porážka Finů by tedy mohla ještě Čechy katapultovat na třetí pozici ve skupině. Minimálně by však byla potřeba výhra o 6 bodů, která by zajistila alespoň čtvrté místo.

Srovnání soupeřů na EuroBasketu