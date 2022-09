ONLINE + STUDIO: Česko - Řecko, boj s favoritem o čtvrtfinále ME

Čeští basketbalisté se v domácí pražské skupině EuroBasketu museli potýkat vedle soupeřů i s tréninkovým mankem Tomáše Satoranského, který naskočil do ostrých zápasů po zázračně rychle uzdraveném zranění kotníku. Nakonec ale klíčová výhra s Izraelem posunula výběr Ronena Ginzburga do play off, i když právě vstříc duelu s neporaženým Řeckem.

