Češi pod lupou: chyba Hrubana zvedla Řeky, dirigent Sato a kdo byl nejlepší?

V poločase vedli a živili naděje na senzaci. Čeští basketbalisté předvedli proti Řecku heroický výkon, který ale nakonec nestačil a jejich pouť skončila v osmifinále. Rozhodně se ale nemají za co stydět! Tomáš Satoranský se blýskl 17 asistencemi. Patrik Auda odehrál famózní první poločas, ale duel kvůli faulům nedohrál. Stejně jako Jan Veselý, jenž skvěle kryl Giannise Antetokounmpa. Jaké známky si reprezentantí vysloužili? Hodnotí se na škále 1 až 10, přičemž známka 10 je nejlepší a hodnoceni jsou hráči, kteří odehráli deset a víc minutí.

Tomáš Satoranský - známka Sportu 8

Minuty: 32:25

Body: 3

Doskoky: 8

Asistenece: 17

Bral si to, co mu obrana dávala. Devět asistencí jen za první poločas mluví za vše. V tom druhém si po nájezdu do koše ale zřejmě bolestivě hnul se zraněným kotníkem a po chvíli šel na lavičku. Vrátil se však, zase dřel a dirigoval, rozdával asistence.