Problém jako se Satoranským. Češky odjíždí na ME i se zraněnou hvězdou

Basketbalistky vyrážejí na evropský šampionát do Izraele. Ve finální nominaci sice nakonec nechybí klíčová hráčka Veronika Voráčková, avšak její nasazení do hry je kvůli zranění kotníku stále s otazníkem. Lvice se tak těsně před vypuknutím EuroBasketu dostaly do podobné situace, jako minulý rok jejich mužští kolegové.

Jen pár týdnů před začátkem loňského mistrovství Evropy mužů otřáslo celým týmem zranění lídra Tomáše Satoranského. Situace nakonec dopadla relativně dobře. Ačkoliv nebyl ve stoprocentní kondici, turnaje se nakonec zúčastnil a dokázal vystřihnout 14 bodů a 11 asistencí. V podobný zázrak nyní doufají i české basketbalisty. Jedna z opor ženské reprezentace, křídelnice Veronika Voráčková, totiž odjíždí na ME zraněná. Zdali bude schopná zasáhnout do turnaje, není zatím stále jisté.

„Já si myslím, že u Veroniky to nebyl tak velký úraz, jako měl ‚Saty'. V každém případě to není na to, že by teď mohla skákat a nastoupit, kdybychom hráli dnes. Také netrénovala. Uvidí se den po dni, jak to půjde. Jestli se to podaří hned na první utkání, nebo budeme ve stejné situaci, jako byli muži, a váhat, které utkání je pro nás důležité a v kterém Veroniku nasadíme,“ řekl novinářům asistent trenérky Romany Ptáčkové Petr Treml.

Česko vysílá na ME nejmladší kádr za poslední roky. Sedm hráček ještě nemá ani 25 let a dvě oslavily teprve osmnáct. Tým se však bude moci opřít o zkušenou kapitánku, třiatřicetiletou Renátu Březinovou.

„Některé holky v týmu jsou i o třináct let mladší. Snažím se jim tedy pomáhat, aby se dál rozvíjely. Před utkáním taky mívám motivační řeč,“ prozradila Březinová, která loňskou sezonu odehrála v Itálii.

Právě s touto zemí čeká Česko první zápas v rámci ME. Na programu je ve čtvrtek od 14:00. O den později v 11:15 nastoupí proti Belgii a na závěr se střetnou v neděli od 17:00 s domácím Izraelem.

„Na šampionátu nebude lehký zápas, takže půjde trochu i o štěstí. Každopádně podle mě jsou všechny týmy hratelné – uvidíme, jak to dopadne. Bude to těžké, ale náš hlavní cíl je teď postoupit ze skupiny,“ zhodnotila Březinová.