Rodačka z Bruselu Čechová: Válečné zločiny? Můj sen je pracovat v Haagu. Čeká ji ME

Brusel, Praha, Vídeň, Brno a od nové sezony zase Praha. Dvacetiletá pivotka Emma Čechová toho v životě stihla už hodně. Narodila se v roce 2004 v Bruselu jen pár týdnů poté, co Česko vstoupilo do Evropské unie. Její otec tam totiž získal pracovní místo coby ekonom. Nyní bude Čechová jako nejvyšší česká reprezentantka bojovat na domácím ME pod bezednými koši. A v budoucnu by se chtěla rvát u Mezinárodního trestního soudu v Haagu coby právnička. „Válečné zločiny, genocida, nebo to, co se teď děje v Rusku, kdy se stíhají různí lidé, tudy bych se chtěla vydat,“ líčí nová posila USK Praha před blížícím se ME, které pro Češky v Brně startuje již 19. června.