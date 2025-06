Už dnes se Starez Aréna Vodova v Brně stane středobodem tuzemského basketbalu. Během dvou dní čekají tým trenérky Romany Ptáčkové klíčové bitvy v základní skupině ME 2025 s Černou Horou a Portugalskem, které předznamenají, zda EuroBasket bude úspěšný. „Vstup do turnaje bude hodně důležitý. Pak nás hned čeká v pátek Portugalsko. Hrálo by se nám daleko hůř, kdybychom začátek s Černou Horou nezvládli,“ moc dobře ví kapitánka týmu Tereza Vyoralová.

Prvně je potřeba říct, že formát turnaje se oproti letům minulým změnil. V minulosti ze čtyřčlenných skupin postupovalo trio nejlepších, kdy druhý a třetí celek grupy hrál osmifinále. Letos je situace jiná. Ze skupiny do play off postoupí jen první dva týmy. Posléze se hned hraje čtvrtfinále. Logicky je tak složitější do vyřazovací fáze postoupit.

A hned na úvod dojde na třeskutý duel. Černé Hoře totiž mají české basketbalistky co vracet, byť EuroBasket 2019 drtivá většina hráček na obou stranách nezažila přímo na palubovce. Tenkrát v Rize českému týmu stačila i prohra o jedenáct bodů, ale porážkou 57:70 se zadání nepovedlo splnit a tým kouče Štefana Svitka skončil ve skupině poslední.

Bez Mackové a dalších

Nyní přichází šance na odplatu. Družstvo Romany Ptáčkové sice za poslední dvě ME omladilo, ale ve vyvolené dvanáctce se snoubí velký potenciál. Černá Hora má navíc problémy. Do Brna nepřicestovala velká hvězda Natasha Macková. V nominaci chybí také zkušená rozehrávačka číslo dvě Božica Mujovičová a Dragana Živkovičová, která za poslední sezonu v rumunské lize udělala značný progres.

Macková je jen jedna, ale jinak je potřeba mít na paměti, že osm z dvanácti reprezentantek Černé Hory zažilo i ME 2023, na kterém tým náročné trenérky Jeleny Škerovičové dokráčel na osmé místo. Tedy jediný stupínek za českou výpravu. Absentující hráčky nahrazují hlavně mladé naděje z černohorské ligy.

„Ony jsou nevyzpytatelné. Půjdeme do zápasu v roli favorita, což nikdy není lehké. Je to takový neorganizovaný basketbal, podobně jako u Portugalska. Určitě tyto týmy nesmíme podcenit. Budou agresivní a rychlé,“ předpovídá jedna z důležitých střelkyň české skvadry Petra Holešínská.

Černohorky si věří

První soupeř Češek ve skupině by se měl znovu opírat o Milicu Jovanovičovou, kterou ve 35 letech čeká dle jejích slov poslední velký turnaj v národním dresu. Při absenci Mackové a jiných poroste důležitost rozehrávačky Marije Lekovičové, která v 21 letech v této sezoně hrála španělskou ligu.

Na první dobrou tedy absence týmu nemusejí být tolik destruktivní, když se přimhouří obě oči nad neúčastí Mackové, ale příprava Černohorkám hrubě nevyšla. Jasné prohry se Slovinskem a Itálií pro ně nevěstí příliš dobrého a květnový výbuch s Lucemburskem na Hrách malých států jakbysmet, byť poté v play off tento turnaj Černá Hora vyhrála. Před duelem s Českem jsou její hráčky v dobrém rozmaru.

„Češky budou před domácím publikem jistě motivované. Moc dobře víme, že to bude těžké, ale známe jejich silné i slabé stránky, takže věřím, že toho využijeme. Tvrdě jsme se připravovali. Nemůžeme se dočkat začátku turnaje a doufáme, že do něj vstoupíme vítězně,“ řekla pro černohorská média Jovana Pašičová, která na klubové úrovni hraje v Izraeli.

Pozor na nováčka!

Po necelých 24 hodinách od prvního vystoupení dojde pro Lvice na zápas pravdy číslo dvě. Když se losovaly základní skupiny EuroBasketu, Portugalky se jevily jako snadné sousto. Dnes jsou predikce střízlivější. Nováček na závěrečném turnaji totiž podával v přípravě velmi dobré výkony. Prohrál třeba o bod se silným Slovinskem, dvakrát jasně přehrál Švýcarsko. V kvalifikaci si Portugalky dokonce vyšláply na Srbky.

„Je to specifický basketbal plný velké rychlosti. To s sebou ale přináší i řadu chyb. Na jejich živelnost nejsme moc zvyklé, s podobným stylem jsme se ale potkaly už v Mexiku v rámci kvalifikace MS. Když ale proti takovým týmům nehrajete, je složité se připravovat,“ přiznala Ptáčková.

Lepší dynamika, horší střelba

Portugalskou zkušenost z uplynulé klubové sezony zaznamenala i česká hráčka Pamela Therese Effangová, která má rovněž zkušenosti s reprezentačním dresem. Na začátku sezony hrála za přední klub tamní ligy Uniao Sportiva z Azorských ostrovů a potkala se tak se třemi soupeřkami, které se dostaly do nominace portugalské reprezentace.

„Zčásti je živelná i portugalská liga. Když jsem přicházela a koukala na statistiky, říkala jsem si, kdy to ty holky stihnou? Efektivita 45? To u nás mají maximálně hráčky USK. Pak jsem pochopila, tempo je tam hodně vysoké. Nerada bych ale zobecňovala. Třeba náš tým dokázal předvést i systémovou hru a protiútoky jsme skoro nehráli, takže na to pozor,“ upozorňuje Effangová.

Portugalsko bude sázet nejen na před startem šampionátu tolikrát zmiňovanou agresivitu a živelnost, ale také na zkušenosti. Ač nováček ME, přesto Portugalsko přivezlo do Brna nejstarší tým turnaje s průměrným věkem přes 30 let. Marcia Costaová třeba získala belgický titul v dresu Braine po boku Češky Terezy Vitulové, která naopak v reprezentaci chybí. Pozor taky na střelkyni Marii Bettencourtovou.

„Osobně znám Joanu Soeirovou, která reprezentuje Portugalsko taky v basketbalu tři na tři. Tu si pamatuju velice dobře, protože jsme se bránily i na reprezentační akci. Šikovná hráčka. Jsou tam holky z Benfiky, pak z týmu GDESSA i Maianca Umabanová. Jak jsem říkala, nerada zobecňuju, ale dynamičnost a pohyblivost je jejich silná stránka, hlavně u těch vyšších hráček je podle mě lepší než na naší straně. Češky by měly být zase lepší střelkyně ze statických pozic, tak uvidíme,“ míní Effangová.

Jasno může být klidně už v pátek večer, pokud by Češky dokázaly oba první duely vyhrát. Papírově by se tak stát mělo, ale závěrečné turnaje ženského EuroBasketu už přinesly nejedno překvapení. Jak tomu bude v Brně? V případě postupu se český tým bude stěhovat do Řecka. V Pireu je totiž na programu play off až do závěrečného finále, kterým ME 2025 vyvrcholí 29. června.

Program české reprezentace na ME 2025 v Brně:

19. června od 17.30 Česko – Černá Hora. ONLINE ZDE>>>

20. června od 17.30 Česko – Portugalsko ONLINE ZDE>>>

22. června od 17.30 Česko – Belgie ONLINE ZDE>>>

Češky by v případě postupu ve čtvrtfinále narazily na někoho ze skupiny D, ve které budou bojovat Německo, Španělsko, Švédsko a Velká Británie.

Česká sestava na ME 2025

Rozehrávačky: Eliška Hamzová, Kateřina Zeithammerová (obě Žabiny Brno), Gabriela Andělová (USK Praha).

Křídla: Veronika Voráčková (Zaragoza/Šp.), Tereza Vyoralová (USK Praha), Petra Holešínská (Jairis/Šp.), Julie Pospíšilová (Montpellier/Fr.).

Pivotky: Emma Čechová (USK Praha), Alena Hanušová (Brandýs), Anežka Kopecká (KP Brno), Julia Reisingerová (Pécs/Maď.), Natálie Stoupalová (Gdyně/Pol.).