Češky si na ME věří. Středně těžká skupina, říká trenérka. Satoranský tipuje medaili

Už se odečítají hodiny. Ve čtvrtek vplují české basketbalistky do vod základní skupiny EuroBasketu 2025 proti Černé Hoře. Budou favoritkami, ale zrádnost skupiny může být i v domácím tlaku. Z českého tábora však zní jasný hlas. Tým je připraven rvát se o postup do play off!

Dlouho se hovořilo o tom, že duel proti Černé Hoře hned na úvod turnaje bude pro svěřenkyně Romany Ptáčkové klíčový. Ze základní skupiny postupují dva nejlepší celky. Obhájce titulu z Belgie má pozici favorita jasnou, o zbylou místenku do Řecka k vyřazovacím bojům má svést bitvu kromě Česka a Černé Hory i podceňované Portugalsko.

„Nejdůležitější zápas bude s Černou Horou. Když to utkání na úvod zvládneme, tak si můžeme trochu oddechnout. Věřím, že do turnaje vstoupíme vítězstvím. Pak nás čekají Portugalky, je to nevyzpytatelný tým, ale myslím, že i je bychom měli porazit,“ má jasno kapitánka českého týmu Tereza Vyoralová.

Je však otázkou, zda jsou karty rozdány skutečně tak, jak se avizovalo před několika týdny. I sázkové kanceláře už obrátily a jako většího soupeře Češek v honbě za postupem vidí Portugalsko.

Důvod je jasný, zatímco celek z Pyrenejského poloostrova má za sebou skvělou přípravu, ve které zdemoloval Švýcarsko a padl těsně třeba se Slovinskem, Černé Hoře by na turnaji měla chybět řada zavedených jmen v čele s naturalizovanou Američankou Natashou Mackovou. Ta v těchto dnech válčí za mořem ve WNBA a reprezentaci by v Brně pomoci neměla. Je to obrovská ztráta, kterou první sok českého družstva bude lepit jen obtížně, ale trenérka Romana Ptáčková si uvědomuje, že není na místě nikoho podcenit.

Nepřáli jsme si Litvu

„Nikdo nemá na ME lehkou skupinu. Spousta dobrých týmů zůstala za branami šampionátu. Třeba Polky, Maďarky nebo Lotyšky. Naše skupina je standardní. Určitě jsme si ze čtvrtého koše nepřáli Litvu. Máme ale Portugalsko, které mělo výbornou přípravu. Dvakrát porazily Srbky. Budou hrát s obrovskou energií. Skupina je to středně těžká,“ má jasno česká trenérka.

Nyní už má Ptáčková jasno také o dvanácti vyvolených, které se na ME představí. Na poslední chvíli z kádru vypadla Karolína Šotolová. Dostala tak zelenou ke startu na MS v basketbalu tři na tři, který pro české barvy startuje 24. června v Mongolsku proti Chile.

„Kája má ještě možnost hrát MS tři na tři, tak jsme domluvení, že do dneška je na telefonu, kdyby se něco stalo. Ta dvanáctka už je ale daná, ale kdyby prostě náhodou něco, tak je připravena,“ prozradila Ptáčková.

Poslední dny jsou také na české straně ve znamení videorozborů. Větší polovina týmu je stejná jako na ME 2023, kde národní družstvo vybojovalo sedmé místo, tedy nejlepší umístění od roku 2013.

Naše největší zbraň? Týmovost

„Ten tým máme trochu jiný, ale nejvíc nás zase charakterizuje týmovost a skvělá parta. To je naše největší zbraň. Každá z nás má za sebou slušnou sezonu. Je se od čeho odrazit,“ velí Vyoralová. Pod vedením Ptáčkové už se dvanáctka vyvolených soustředí i na ty nejmenší detaily.

„Hodně dbáme na videoanalýzu, ale až praxe ukáže, jak se s tím porveme. Všichni soupeři mají naše zápasy a my máme jejich zápasy. Je otázka, kdo si s tím líp poradí. Pracujeme s kádrem, který jsme si před dvěma lety vybrali a chceme, aby spolupráce byla znát. Je to taková generace, která má ještě potenciál růst dál,“ líčí Ptáčková a pokračuje. „Logicky by ten tým měl vyzrát. Hlavně, aby neubylo bojovnosti a nadšení jako před dvěma lety, kdy jsme byli v roli outsidera. Myslím, že nás někteří soupeři v roce 2023 lehce podcenili. Chci, aby si tým uchoval takovou tu euforii a prodal zkušenosti.“

Právě zkušenosti budou potřeba i proti obhájkyním zlata z Belgie, které přivezou i jednu z nejlepších evropských hráček současnosti Emmu Meessemanovou. Belgii věří velká část veřejnosti i basketbalová obec. FIBA se zeptala šesti hvězd evropského basketbalu, kdo získá na ME 2025 medaile.

Mezi tázanými byla i česká hvězda Tomáš Satoranský. Ten věří Belgii na stříbrnou příčku. Zlato dle něj získá Francie. Zároveň jako patriot zvolil na bronzový stupínek Česko. Meessemanovou určil jako MVP (nejužitečnější hráčkou) celého turnaje. Jak hlasovala další velká jména, se podívejte v naší tabulce.