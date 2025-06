Ostuda, znělo z tribun. Co stálo za problémy, které zpozdily start basketbalistek na ME?

Vstoupit do diskuse (

Blackout trval jen desítky sekund, ale problém technického rázu následoval. Světelné tabule v hale odmítaly poslušnost, navíc se zadrhnul i čas na časomíře nad oběma koši. A když do mikrofonů místní hlasatel začal počítat od jedničky dál jako při zvukové zkoušce, bylo jasné, že se úvod opozdí.

„Velmi nás mrzí dnešní komplikace, které provázely začátek mistrovství Evropy v basketbalu žen. Bohužel některým situacím nejde předejít, pouze je co nejrychleji řešit. Omlouváme se fanouškům, sportovkyním a organizaci FIBA. Věřím, že zbytek turnaje už bude dramatický jen na palubovce,“ uvedl radní pro oblast sportu Tomáš Aberl.

Těsně před začátkem zápasu totiž nastalo přerušení dodávky vysokého napětí. Po jejím obnovení došlo k poškození transformátoru a k následnému výpadku elektrického proudu. „Díky nasazení zaměstnanců městské společnosti STAREZ – SPORT se podařilo transformátor opravit v extrémně krátké době, za což jim moc děkuji. Proč k závadě na transformátoru vůbec došlo, budeme zjišťovat ihned po skončení zápasu,“ dodal Aberl.

Na první duel Lvic na šampionátu se přišlo podívat 2267 fanoušků. Zhruba třítisícová kapacita arény stačila. Na hlavní tribuně hlasitě bojoval i hlouček černohorských fanoušků.

Diváci však po půl hodině lelkování začali pískat a z tribun se dokonce ozvalo „Ostuda!“ A když už to vypadalo, že je vše na dobré cestě, časomíra naskočila, klaksony oznamující konec limitu na útok a závěr čtvrtiny taky, tak zase světelné tabule potemněly. Technická četa v hale situaci řešila v celkovém součtu téměř padesát minut, než se konečně šlo na věc.

„Abych byla upřímná, trošku mě to od fanoušků mrzelo, protože se to prostě může stát. Potom se ale předvedli krásně. Skvěle nás hnali dopředu. Děkuju, že si našli čas a dorazili ve všední den o půl šesté, protože to není pro všechny ideální,“ řekla zkušená Tereza Vyoralová.

Zpoždění znamenalo problémy v celém harmonogramu. Následný začátek duelu Belgie s Portugalskem se posunul až na 21.00.

Utkání skupiny C na mistrovství Evropy basketbalistek v Brně:

Česko - Černá Hora 89:44 (24:13, 45:23, 66:33)

Sestava a body Česka: Reisingerová 14, Voráčková 12, Stoupalová 11, Vyoralová 8, Hamzová 6 - Čechová 11, Holešínská 9, Zeithammerová 7, A. Kopecká 4, G. Andělová 3, Pospíšilová a Hanušová po 2.

Nejvíce bodů Černé Hory: Kovačevičová 8, Zivaljevičová a Radonjičová po 7.

Fauly: 15:24. Trestné hody: 28/18 - 10/7. Trojky: 7:3. Doskoky: 50:22.