MS basketbal 2019 | Český dům i metro místo busu. Jak vypadal poslední den před USA? | iSport.cz

Sobota, 31. srpna, 20.30 čínského času. Hala Shanghai Oriental Sports Centre. Místnost pro tiskové konference, desítka kamer a desítky novinářů, když dovnitř vejde kouč Ronen Ginzburg následován Tomášem Satoranským. Právě je na programu poslední tisková konference před českým startem na MS v Číně. Před úvodním drsným startem s týmem USA.

„Je to pro nás skvělé léto. Nikdy jsme ani nečekali, že si jednou zahrajeme na MS. Teď se už ale soustředíme, protože v neděli to pro nás bude jeden z nejtěžších zápasů v životě. Jsme připravení. Připravení se porvat s kýmkoliv,“ uvedl Satoranský.

Spolu s týmovými kolegy má za sebou další akční den. Do Šanghaje v minulých dnech dorazili i představitelé České basketbalové federace, ale i další přátelé reprezentantů. Ti všichni se i sešli u odpoledního otevření Českého domu. „Zde budeme oslavovat všechny úspěchy. A můžeme začít třeba už zítra,“ hlásil herec Jakub Kohák, který uváděl slavnostní program.

Basketbalisté stihnou popovídat se známými, fanoušky, podepíšou se na týmový plakát visící u zdi a pak odjedou na hotel. Zprvu autobusem… než se však situace mění. Sobota odpoledne a doprava v čínské metropoli totiž kolabuje. Jaké je tedy řešení? Dojet místním metrem.

„Nebyl to zase takový problém. Vzhledem k tomu, jak tady doprava hustá, tak ježdění autobusem není úplně nejrychlejší prostředek. Problém bylo jen to načasování vzhledem k tomu, že to bylo těsně před tréninkem. Být to ale americké hvězdy, strhl by se kolem asi větší humbuk,“ glosoval nezvyklou situaci Jaromír Bohačík.

A propos, Američané. S těmi se ještě neviděli. Na hotelu se s nimi nepotkávají, svěřenci Gregga Popoviche bydlí jinde, než oficiální výpravy Česka, Turecka a Japonska. Po tréninku to též není možné – zamluvili si totiž jinou halu ve městě, kde mají svůj režim. A navíc, tiskovou konferenci před startem MS přesunuli včera až na samotný den utkání. Jen devět hodin před duelem s Čechy.

Uzavřeli se před světem.

„I když je to Amerika, jdeme do každého zápasu s tím, že chceme uspět. Jasně, každý ví, jak silní jsou, ale my jsme sem nepřijeli s tím, že hrajeme s USA a tak to necháme. Chceme bojovat a dle toho, jak se bude zápas vyvíjet, budeme reagovat,“ slíbil Ginzburg.

Přilétají proto i další otázky. Radí Satoranský svým spoluhráčům jak na hvězdy NBA? Stouplo jim po úspěšné kvalifikaci mezi 32 nejlepších týmů světa sebevědomí? Nebo spatřují nějakou výhodu, kterou by proti USA vůbec měli?

Pozici outsidera? Jiné rozměry hřiště než je v NBA? Nebo že se hraje místo na 48 minut jako v zámořské soutěži zde jen na 40? „Ne, tohle určitě výhoda není. Tihle borci jsou tak fyzicky připravení…,“ zakroutí hlavou Satoranský. „Popravdě, nikde nevidím, že bychom měli proti nim výhodu,“ připojí se i Ginzburg.

V televizi bude tento duel po celém světě sledovat až miliarda lidí. A přímo ze Šanghaje i údajně tisícovka českých fanoušků, která za nimi měla přijet. „Jestli je to pravda, je to opravdu něco šíleného. Něco takového určitě nebývalo zvykem, zájem je teď o basketbal mnohonásobně vyšší. Beru to však jako pěknou motivaci a ne, že by to bylo zavazující. Obecně je straně hezké, že český basketbal extrémně táhne,“ přemítal Bohačík.

Další nárůst popularity přitom mají oni ve svých rukou.

Podaří se jim třeba v neděli s Američany držet krok nebo zaútočit na šok? „Kéž by,“ usmál se proto na závěr český šutér. (Nejen) Jeho životní zápas na životním turnaji začne v neděli, od 14.30 českého času.