MS basketbal 2019 | Balvín po Brazílii: Ukázali jsme, že si tu zasloužíme být. Co čeká od Řeků? | iSport.cz

Jaké máte po zápase s Brazílií dojmy?

„Skvělý, absolutně skvělý.

Co utkání rozhodlo?

„Myslím, že naše nasazení. Hráli jsme proti zkušenějšímu mužstvu, asi nejvíc veteránskému týmu na šampionátu, ale my jsme to dokázali využít. Běhali jsme, to podle mě bylo nejdůležitější. Fyzicky jsme na ně tlačili a oni se dostali do tlaku."

Kromě zápasu s USA jste vždy nastříleli kolem 90 bodů. Útok tedy zatím funguje?

„Ano, zatím skvěle, až se bojím, že to přestane padat. Ale ne, hrajeme skvěle, v útoku si podáváme míč, to je podle mě ta nejdůležitější věc, že to není individualismus. Máme samozřejmě momenty, kdy to někdo vezme na sebe, ale celkově když potřebujeme, tak hrajeme skvěle jako tým. To je naše důležitá vlastnost."

Ukazujete svou sílu, zvedá se i atmosféra v kabině a změnilo se dění kolem vás?

„Celkově od té doby, kdy jsme se dostali na mistrovství světa, tak nás lidi začali víc vnímat. Vyšly některé články, třeba i o tom, kolik bereme, byla to sranda, absolutně to netrefili. Dostáváme se do podvědomí, což je skvělé. Máme zprávy od českých fanoušků a já doufám, že už, asi to řeknu blbě, ale už zavíráme hubu všem těm, co nás vždycky kritizují. Co kritizovali, že Turecko bylo unavené, že takhle nám to odevzdali. Prostě ukazujeme, že my si osmifinálovou skupinu vybojovali a zasloužíme si tady být."

Jak vám seděly nová hala a prostředí?

„Dobrý, když to porovnám se Šanghají, tak je to tady klidnější. Máme krásný hotel, kde můžeme víc relaxovat, není to tak daleko od haly, takže to je super. Je tady v hale trošku větší zima, ale to k tomu patří."

Co jste říkal na styl Jihoameričanů?

„Hodně hráčů z nich působí nebo působilo v Evropě, případně hrají i NBA. Není to tak splašený basket jako třeba Japonsko. Zároveň to ale není tak individualistický basket jako hrají Američané, protože nejsou zase až tak fyzicky vybavení, je to bližší tomu našemu stylu. Ten nám tady na turnaji zatím skvěle sedí."

Sledovali jste výši skóre?

„Jo, samozřejmě, protože víme, o co hrajeme příští zápas s Řeckem. My jsme chtěli vyhrát o co nejvíc. Nakonec to bylo o 22 bodů, to se nám z určitého hlediska podařilo. Samozřejmě to mohlo být i lepší, možná jsme je mohli v závěru lépe ubránit a mohl být rozdíl ještě větší, ale je to, jak to je."

Kam až můžete na této vlně doplout?

„Uvidíme. Všichni nám predikovali, že se nedostaneme ze skupiny, teď prostě zavíráme všem hubu. Hrajeme si náš basket a snažíme se táhnout dopředu. Samozřejmě se chceme dostat co nejdál, ale máme nohy pevně na zemi a budeme dělat, co je v rámci našich možností."

Zase pomohl týmový výkon, na kterém mají podíl všichni?

„Přesně, to je náš basket. My se charakterizujeme týmovým výkonem. Samozřejmě máme některé hráče, kteří mají víc bodů, doskoků nebo tak, ale celkově ten styl na hřišti je o tom, že si míč podáme, ne že to bude někdo na sebe nějak šíleně tahat."

V pondělí vás čekají Řekové. Co od nich čekat?

„Tvrdý basket, jejich největší zbraň jsou rozehrávači. Přeci jen Kostas Sloukas je asi teď aktuálně nejlepší euroligový rozehrávač, nejlepší mimo NBA. Tím stylem, jakým on táhne, je to zkušený hráč.... Pak mají skvělé bráchy Antetokounmpovy. Giannis je MVP NBA, nejlepší ligy světa, to mluví samo za sebe. Podle mě uvidíme tvrdý fyzický basket, boj o každý míč, v podstatě to, co se hraje celou dobu na tomto turnaji."