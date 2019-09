MS basketbal 2019 | Zraněný Schilb léčí kotník, na návrat s Řeckem to nevypadá. Přál si pizzu | iSport.cz

Jak je to tedy trochu podrobněji s Schilbovým kotníkem?

„Pro Blakeův kotník děláme maximum, i teď absolvuje na hotelu rehabilitaci a rekonvalescenci. Pondělí ukáže, ale pokud byste se mě zeptali teď, tak to nevypadá. Navíc je i otázkou, jak moc riskovat vůči dalšímu vývoji. Jsme všichni nohama a hlavou na zemi a přejeme si bez ohledu na postupové kalkulace porazit Řecko, ale myslím, že Blake zasáhne až do další fáze. Pokud postoupíme.“

Čili?

„Jsem pověrčivý, nicméně ten kotník je docela velký. Přes noc to docela nateklo, ale na druhou stranu máme sebou laser a spoustu dalších prášků, takže se ten otok dá zmírnit. Jenže to zmírníte otok, ale ne bolest. Na to jsou sice nějaké medikamenty a preparáty, ale musíme se bavit i o tom, že se chováme k tomu hráči zodpovědně. Už teď měl být v přípravě v klubu a nemůžeme jít přes hranu rizika. Bude záležet i na Blakeovi. V současné chvíli si myslím, že by mohl za nějaké tři, čtyři dny nastoupit, ale je to věstění z koule. Uvidíme den po dni. Náš fyziotým s tím kotníkem samozřejmě rehabilituje, snaží se ho rozhýbat, ale teď nejsme schopní vám dát nějakou další informaci. Neví to ani doktor ani Blake.“

Má tedy nějakou dlahu?

„Ne, ne. To není potřeba. Blake po příjezdu zůstal v posteli a zanesli jsme mu tam jídlo. Jediné co chtěl, byla pizza s pálivým salámem, což naše nutriční nenesla úplně libě, ale pochopila, že přes to nejede vlak a potřebuje trochu zlepšit náladu. Což o to sehnat pálivé věci v Číně není problém, ale sehnat pizzu, která odpovídá, trochu problém je. To se ale nakonec podařilo a dnes ten kotník ráno vypadal lépe. Má ho směrem nahoru, aby z něj odtékala krev, permanentně leduje, ale na tyhle zranění je třeba čas. Nic zázračného na to nefunguje.“

Jak to pak i vypadalo v nemocnici?

„Toho jsem se bál nejvíc. V průběhu zápasu jsem křičel, že potřebujeme francouzské hole, abychom ho dostali do šatny a oni tam začali přijíždět s lehátkem. Medical tým též nemluvil anglicky, což byl první zádrhel, ale nakonec se to vyřešilo. Organizátoři jsou tady úplně skvělí a tým FIBA nám hodně pomohl. Odmítli jsme převoz sanitkou, protože to nebylo nezbytně nutné, ale kluci nakonec Blakea donutili posadit na jezdící křeslo, takže jsme si zahlásili: Hurá na Bělehrad.“

A dál?

„Blake pak autem FIBA odjel s doktorem a týmovým atašé do nemocnice, my jsme kontaktovali místního FIBA doktora, jenž je za to zodpovědný, přijeli do nemocnice a tam bylo zařízené. Zhruba za hodinku byli zpátky na hotelu, včetně snímku, takže to nebylo nic organizačně komplikovaného. Jedině ty francouzské hole. Sice nám je zapůjčili na dva dny, ale musíme je vrátit, protože jsou z nějakého speciálního institutu a nebyli na to úplně ready. Takže v případě postupu budeme muset shánět nové hole v Šanghaji.“