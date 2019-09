MS basketbal 2019 | Basketbalový expert: Koukáme kolem, ale skvělý tým máme my | iSport.cz

„Proti velmi dobře hrajícím Australanům to byl další kvalitní výkon. Určitě se nemáme za co stydět. Tohle je už absolutní světová elita, zkušenosti na straně Australanů byly trochu znát. Myslím, že rozhodla třetí čtvrtina, tam došlo k bodovému rozdílu. Australani trefili některé koše z dálky, v prvním poločase mi připadalo, že nemají střelecký rytmus.

Vynikající part odehrál Patrik Auda, pořád to bylo otevřené utkání. V okamžiku, kdy soupeř trestal a na druhé straně přišly chyby v kombinaci, ztráty, útočné fauly, oni toho dokázali využít a náskok už kontrolovali. Byť jsme se díky trojkám Tomáše Satoranského a Patrika Audy dostali zpátky do utkání, oni ukázali, že umí dobře číst hru. To bylo z jejich strany luxusní a exekuce střel byla lepší než v prvním poločase. Proti takovým týmům musíte hrát čtyřicet minut.

A co říkám na to, že jsme s takovým mužstvem sehráli vyrovnaný zápas? Já se na to dívám tak, že my jsme dobrý tým. Pořád mluvíme o tom, že jsme poprvé na mistrovství světa, jsme malá česká země, pořád koukáme s obdivem na ostatní velkotýmy. Za mě my máme skvělý tým, výborné hráče.

Máme unikátního rozehrávače, dvoumetrového Tomáše Satoranského, kterého na téhle pozici málokdo má. Je to generace hráčů, která hraje dlouho spolu, ti kluci se znají. Když se dostanete na takhle velkou akci a chcete hrát s těmi modlami, které vidíte jen přes televizní kanály, nikdo nechce hrát špatně, každý se chce vytáhnout, aby měl zážitek do konce života.

Pavouk vyřazovací části MS v basketbale • Foto koláž iSport.cz

Za mě není náhoda, že hrajeme takhle dobře. Nikdo to u nás tolik nečekal, to je pravda. Ale s jídlem roste chuť. Díky prvnímu utkání s Američany jsme si dokázali, že nebudeme jenom do počtu. Odehráli jsme skvělé zápasy, ukázali, že jsme konkurenceschopní i proti světovým týmům s hráči z NBA a Euroligy.

Na olympiádu jsme se z mistrovství světa nedostali a v červenci nás čeká šestičlenná kvalifikace s jedním postupovým místem. To je samozřejmě obrovsky těžké. Už jsme to zažili v Bělehradě před minulou olympiádou. Tady musíte vyhrávat, abyste se na olympiádu dostali. Bude záležet na losu, v jakém složení se pojede. Bonusem by byla účast Honzy Veselého. Pokud bude skupina hratelná, můžeme se tam dostat. Ale můžeme hrát v módu mistrovství světa a nemusí to stačit.

Na šampionátu nás čeká zápas s Polskem, které trénuje můj bývalý asistent Mike Taylor. Já jsem s Mikem v každodenním kontaktu. Mám interní zprávy, co se týká polské hry. Pro polský a český basketbal je tohle mistrovství velkou odměnou při dlouhodobé absenci obou týmů na takovéhle akci. Mike zná detailně hráče, s mnohými měl možnost spolupracovat.

S Poláky se potkáme potřetí během jednoho měsíce, dvakrát jsme s nimi hráli v přípravě. Budou mít chuť vyhrát. Je to velmi prestižní. Všichni vnímají, že je rozdíl hrát o páté a o sedmé místo. Výhodou pro ně je den odpočinku navíc. Viděl jsem utkání v Praze, kde nebyl A. J. Slaughter, další přídavný prvek do jejich hry. Budeme se muset mentálně i fyzicky připravit. Oba týmy budou dělat všechno proto, aby se potkali v utkání o páté místo s Amíky, nebo se Srby. Poláci budou připravení, to jsem si jistý. Otázkou je míra energie, které do toho oba týmy vloží.“

Další program MS:

Čtvrtek 12. září:

O 5.-8. místo:

13:00 Srbsko - USA (Tung-kuan),

15:00 ČR - Polsko (Šanghaj).

Pátek 13. září:

Semifinále (Peking):

10:00 Španělsko - Austrálie,

14:00 Argentina - Francie.