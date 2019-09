MS basketbal 2019 | Satoranský po porážce: Jsme hrdí. Chceme být aspoň nelepší v historii | iSport.cz

Co tedy říct k utkání a porážce od Australanů?

„Myslím, že jsme tam nechali všechno, ale byly to pro nás úplně rozdílné poločasy. V prvním jsme byli velmi dobří v obraně, drželi se ve hře, ale v útoku jsme nedokázali moc dobře zakončit. Ve druhém jsme zase zlepšili útok, ale už nám asi nezbylo moc energie. A oni ukázali, jak dobří v útoku jsou a jak fyzicky umí hrát."

Co bylo horší? Šíleně produktivní Mills, nebo australská agresivita, která brala síly?

„Neřekl bych, že je šílený. Patty Mills takhle hraje za Austrálii pořád. Proto je nejlepší střelec turnaje a proto je pro ně tak důležitý. Proti nám ukázal, že je úžasný ve hře jeden na jednoho, a v první půli to byl on, kdo je držel. Dal snad 16 bodů. Potom ale Australané obecně ukázali, proč jsou tak dobří – výborně si půjčují míč v útoku a zkracují hru. Podle mě pak ten zápas hodně rozhodl Andrew Bogut, přes kterého ve třetí čtvrtině vedli tu největší bodovou šnůru. Hráli to hodně přes něj, a my už bohužel neměli tolik síly. Bylo trochu cítit, že je turnaj pro nás dlouhý, nemáme tak silnou rotaci a ve třetí čtvrtce se to projevilo.“

Když tedy dosavadní působení na turnaji před závěrečnými zápasy zhodnotíte…

„Obecně je to skvělé, dostali jsme se do čtvrtfinále a tu naši jízdu si užívali. Uvidíme, jak si povedeme proti Polsku, ale tenhle duel byl opravdu těžký. Austrálie ukázala svou sílu, je to spolufavorit na celkové vítězství a my máme být na co hrdí."

Čili, jaké převažují pocity?

„Pocity jsou teď rozporuplné. Prohráli jsme zápas, ale zároveň nás těší, kam až jsme se dostali. Navíc máme pořád o co hrát. Můžeme být stále nejlepší tým, který se kdy v Česku nebo Československu na mistrovství světa umístil (maximum je 6. místo), a to je velká motivace. Potřebujeme i čas, aby nám došlo, co jsme dokázali."

Motivace bude pro vás i do těchto zápasů stejná jako u těch předchozích?

„Samozřejmě! Nebyl to náš cíl, cíl byl dostat se do semifinále. Teď jsme ale v pozici, že máme motivaci skončit co nejlépe v historii českého a československého basketbalu. To by bylo obrovské. Proti Polsku jsme dvakrát vyhráli v přípravě a budeme chtít uspět i teď.“

Jak se tedy dát do kupy za pouhých 24 hodin, zatímco Poláci měli celý den volno?

„Na to je těžké myslet po prohraném zápase, ale je třeba vědět, že turnaj pokračuje dál. Motivace tam prostě bude. Je třeba se správně psychicky nastavit, odpočinout si každý individuálně podle svého a jít na to. Proti Polákům máme vždy motivaci. Pořád je o co hrát.“

A co jste říkal na vítězství Francouzů nad Američany? Vzali si tak druhé, poslední přímé místo na olympiádu do Tokia?

„To jsme vůbec nevěděli. Dívali jsme se sice na průběh zápasu, ale pak jsme to zaklapli a nechtěli se nechat ničím ovlivňovat. Nakonec by ani přes postup nebyla olympiáda jistá, ale my pořád máme šanci o ni bojovat v jiných zápasech. Teď se však soustředíme na duel proti Polsku a uvidíme, co bude dál po přejezdu do Pekingu.“