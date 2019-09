MS basketbal 2019 | Tomáš Satoranský: Nejlepší hráč mistrovství světa v basketbalu? Hlasujte pro českou hvězdu | iSport.cz

V hlasování na stránkách FIBA byl v pátek dopoledne český rozehrávač na druhém místě jen s malou ztrátou na srbské křídlo Bogdana Bogdanoviče. Všichni semifinalisté sice mají ve 12členném výběru po dvou hráčích, jenže hvězdy Austrálie či Španělska zaostávají a v čele zuří česko-srbský souboj. Stejně jako tomu bude v sobotu v zápase o páté místo, potenciálně největší úspěch v historii českého basketbalu.

Hlasovalo už 300 tisíc fanoušků z celého světa – přidejte se i vy ZDE>>>!

Satoranský na mistrovství světa táhne český tým, který pobláznil republiku a nečekaně se dostal až do čtvrtfinále, kde po boji padl s Austrálií. Pražský rodák je v přípravě pozic pro skórování nejlepší na celém turnaji – má už 62 asistencí! Mezi Čechy je i druhým nejlepším střelcem a samozřejmě nejvytíženějším hráčem, který na palubovce stráví v průměru v každém zápase téměř 34 minut.

„Je neuvěřitelné sledovat, co se v Česku děje, že lidi nechodí do práce, aby se na nás mohli dívat, v životě by mě nenapadlo, že se to stane. Je to skvělé, ta podpora je cítit, byla to jedna z věcí, proč jsme si dneska nemohli dovolit zápas vypustit, jsme podporovaní spoustou lidí a je to hrozně krásné,“ vnímá Tomáš Satoranský atmosféru v Česku.

Především díky němu skončí národní tým na mistrovství světa lépe než Spojené státy, kde se basketbalem živí. Jediný Čech v NBA se nově stal nejlépe placeným českým sportovcem, když přestoupil z Washingtonu do Chicaga.

Anketa mezi fanoušky probíhá odděleně od ceny pro nejužitečnějšího hráče mistrovství, toho v neděli vyhlásí direktoriát turnaje. I tam bude mít Tomáš Satoranský velkou šanci uspět.