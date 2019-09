Bez keců, naplno a agresivně. PĚT tipů z palubovky nejen pro fotbal | iSport.cz

Sebevědomí

V basketbale se po závěrečné siréně nemění dresy, ale i kdyby tomu tak bylo, troufám si tvrdit, že třeba po zápase s Řeckem by se kolem Giannise Antetokounmpa (největší hvězdy soupeře a jednoho z nejlepších hráčů světa) nevytvořil hrozen českých žadatelů o propocené triko.

Výběr kouče Ronena Ginzburga odjížděl do Číny s vědomím, že bude většinou v roli outsidera, ale to mu nebránilo jít do soubojů s otevřeným hledím. „Jsme přece jen hráči basketbalu, tím se živíme a možná je to jediné, co v životě děláme, takže od sebe očekáváme výsledky,“ řekl Jaromír Bohačík právě po Řecku. Zní to možná jednoduše, ale tahle sportovní „stavovská čest“ je něco, co občas v českém kontextu chybí. Prostě si věřte, sakra. I proti Antetokounmpovi.

Bez výmluv

Ginzburg nemohl vybírat z třiceti hvězd, které splňují požadavky světového basketbalu. Zranění Jana Veselého, druhého nejlepšího Čecha, který momentálně po palubovkách běhá, se tak mohlo zdát osudovou ránou do ambicí reprezentace. Přesto v Číně Veselého jméno ani jednou nezaznělo jako výmluva,