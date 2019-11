Skvostný comeback. Leonard v NBA nasázel bývalému týmu 38 bodů | iSport.cz

Leonard minulý zápas vynechal, aby šetřil koleno, a odpočinek mu prospěl. Nejužitečnější hráč posledního finále ukázal, proč ho Clippers v létě získali z Toronta. Byl klíčovou postavou ofenzivy i obrany, ve které získal čtyři míče. A připsal si první double double v sezoně.

Utkání bylo dlouho vyrovnané kolem pěti bodů rozdílu. Až v poslední čtvrtině Clippers šňůrou 11:2 dostali zápas pod kontrolu. Leonard v této části přispěl devíti body a celkem nastřílel ve druhé půli 25 bodů. Až třináctibodové vedení si Clippers v koncovce pohlídali.

New Orleans Pelicans, kteří čekají na uzdravení jedničky draftu a očekávané hlavní opory týmu Ziona Williamsona, poprvé v sezoně vyhráli. Překvapivě snadno porazili Denver 122:107.

Pomohl jim k tomu i lepší výběr střel. Při prvních čtyřech prohrách měli pokaždé minimálně 41 trojkových pokusů. Tentokrát vyslali jen 33 střel z dálky, ovšem s úspěšností 46 procent. Celkem tak dali 15 trojek, zatímco Denver jen sedm.

Nejlepším střelcem byl Jahlil Okafor s 26 body, jen o bod méně přidal Brandon Ingram. Frank Jackson zaznamenal 21 bodů. Za Denver dal nejvíce bodů Michael Porter Jr. (15), čtrnáctka loňského draftu, pro něhož to byla premiéra v NBA poté, co minulou sezonu vynechal kvůli operaci zad.

Miami využilo absence hvězdy Atlanty Trae Younga a zdolalo Hawks 106:97. Má tak už čtvrtou výhru z pěti zápasů. Nováček Kendrick Nunn přispěl 28 body. V prvních pěti zápasech kariéry v NBA tak nastřílel přes sto bodů, což se mu povedlo jako prvnímu hráči od sezony 2007/08, kdy to naposledy jako nováček dokázal Kevin Durant.

In the common draft era, Kendrick Nunn now has the most points (108) for an undrafted rookie over his first five games played! #NBARooks #HEATTwitter pic.twitter.com/OxTIKSB6kA