Utržení do jiné dimenze. Saty má na to být lídrem Bulls, říká Ježdík | iSport.cz

Co jste tedy říkal po tom slabším úvodu Bulls na tuhle Satoranského střeleckou explozi?

„Upřímně řeknu, že jsem trochu čekal, kdy ta skořápka praskne a Tomáš se utrhne. Tohle je ale utržení do jiné dimenze. Vnímám to ale i z pohledu důležitosti vítězství a jeho role, která tam byla. Bude to pro něj těžká sezona: tým kolem něj je mladý a Tomáš musí ustát věci, kterým zatím v NBA nečelil.“

Jaké věci?

„Jde o odpovědnost za výkon týmu, odpovědnost za výsledek a odpovědnost za svůj osobní výkon. A to už je jiný level. Jde tedy o to, jak konzistentní nadále bude a kam se až může posunout. Tento jeho zápas tak beru jako první krok, aby dokázal všechny ty věci spojit. Kéž by se i opakoval.“

Po třech sezonách ve Washingtonu je tedy v sázce post lídra regulérního týmu NBA?

„Přesně tak. Musí se stát lídrem s těmi třemi klíčovými odpovědnostmi, které jsem říkal. A musí být konzistentní. I Michael Jordan to jednou řekl: Není umění dát v NBA 20 bodů, ale je umění dávat je pravidelně.“

Jak to ale bude těžké v tomhle mladém týmu? V prvních zápasech Chicaga mi totiž přišlo, že řada Satoranského spoluhráčů naháněla osobní statistiky, než aby se podrobila týmové hře.

„Můj názor je, že by Chicago mělo svůj kádr ještě doplnit o jednoho až dva veterány. V ten moment ještě Tomášův význam v týmu vzroste. I jeden by mu pomohl, aby na tom hřišti byli najednou dva, kteří si uvědomí význam týmového basketu. Tihle mladí kluci jako Markkanen nebo LaVine budou v americkém systému vždy přemýšlet o osobním výkonu. Příchod dalšího veterána by pomohl.“

Upevnil si tedy Satoranský i svou pozici před jinými konkurenčními rozehrávači?

„Saty má na to, aby vedl tým NBA na této úrovni, kde hraje – to znamená Chicago a podobné týmy. Nicméně potřebuje kolem sebe hráče, kteří přemýšlí více týmově a ti pak mohou z jeho hry ještě víc těžit. To je ale i věc trenérského týmu.“

Navíc mu to mohlo zase dodat i sebevědomí, aby sám víc najížděl na koš a byl dravější, že?

„Jsem přesvědčen o tom, že pokud bude v této fázi sezony myslet víc na skórování, že by mohl být skórující rozehrávač, tak zároveň v další části sezony uvolní prostor svým spoluhráčům, protože na něj bude ještě větší pozornost a oni budou ještě volnější. To je ale věc strategie a konceptu hry.“

Může být taková výhra i bodem obratu po zpackaném úvodu a náboj do boje o play off?

„Určitě je to důležité v kontextu, že se stále hraje. Kalendář NBA je nicméně tak brutální, že už o této výhře teď nikdo neví a soustředí se na další zápas, který je za dveřmi. Tahle výhra je pro Bulls důležitá, ale musí takhle hrát pořád. Pro mladý tým, jako jsou oni, je klíčové dotáhnout do konce zápasy, které mají rozehrané na vítězství. Jako třeba měli i proti Lakers (ten pak prohráli). I tak si ale myslím, že pro ně bude těžké se do play off dostat.“

A co se tedy Satoranského týče, je podle vás kandidát na blížící se anketu Sportovec roku?

„Tak pozor, zrovna nedávno jsem odevzdal text do prosincového čísla časopisu Coach, kde jsem poptával čtrnáct odborníků z různých sportovních prostředí na otázku, kdo by měl být Sportovec roku a více než polovina odpověděla: Satoranský. I váš šéfredaktor Lukáš Tomek dal mimořádnou odpověď ve stylu toho, co Saty dokázal svým výkonem v daný moment ovlivnit v české populaci. Jsem přesvědčen, že bude hlavní kandidát, ale přeci jen mohu být i zaujatý jako basketbalista.“