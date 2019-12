Satoranský a spol. vyhořeli v útoku. Dali nejmíň bodů v sezoně a padli | iSport.cz

Chicago tak nadále předvádí výkony jako noc a den. Zatímco ve středu nastřílelo Atlantě 136 bodů, tentokrát se proti obraně Hornets vzmohlo jen zhruba na polovinu. Především úspěšnost střelby byla velmi špatná, pouze 30 procent. Nepozvedl ji ani Satoranský, který minul všechny čtyři trojky a proměnil jen dvě z osmi střel z pole. Tři body přidal z trestných hodů.

Charlotte vedlo po většinu zápasu, ve druhé čtvrtině už o 15 bodů, ale pak Satoranský připravil trojku pro Lauriho Markkanena a nastartoval tím rychlou šňůru 15:0, která přinesla vyrovnání. Jenže záhy hosté útok Chicaga na pět minut zcela zastavili a opět odskočili na deset bodů. Na další zvrat už se Chicago nevzmohlo. Nejlepšími střelci Bulls byli s 12 body Zach LaVine a Ryan Arcidiacono.

"Byl to náš asi nejlepší zápas z pohledu doskakování a v obraně jsme si dávali pozor na detaily. Celkově to byl pro nás skvělý zápas," radoval se pivot Charlotte Bismack Biyombo. "Bylo to jako zápas někdy z 80. let. Prostě jsme se nemohli trefit. Ale nenechali jsme se špatným útokem zlomit a alespoň jsme se drželi v zápase obranou," uvedl LaVine, s kterým souhlasil i trenér Jim Boylen. "Minuli jsme 63 střel, ale obrana nás držela a na to mohu být hrdý," řekl.

Harden počtvrté z posledních sedmi zápasů pokořil 50 bodů

Milwaukee vyhrálo už sedmnáctý zápas v řadě, když přehrálo Memphis 127:114. Bucks tak nadále vládnou celé soutěži spolu s Los Angeles Lakers. Janis Adetokunbo k tomu přispěl 37 body, přičemž 17 jich dal v poslední čtvrtině. Pomohl tak týmu překonat skvělý výkon Jarena Jacksona, který v dresu Memphisu nastřílel osobní rekord 43 bodů.

Jackson dal 26 bodů ve třetí čtvrtině a poslal Grizzlies do vedení 95:90. Jenže poslední část Milwaukee vyhrálo i díky Adetokunbovi 37:19 a uhájilo vítěznou sérii. Už jen tři výhry chybějí Bucks k vyrovnání klubového rekordu ze sezony 1970/71.

Krok s Bucks udrželi Lakers, kteří vydřeli výhru 113:110 na palubovce Miami a přivodili mu tak první domácí porážku v sezoně po předchozích 11 výhrách. Miami přitom ve druhé čtvrtině vedlo o 14 bodů, jenže po změně stran Lakers stav otočili. Jimmy Butler minul v poslední vteřině trojku, kterou mohl vyrovnat. Anthony Davis k výhře přispěl 33 body, LeBron James postrádal jediný doskok k triple doublu, když měl 28 bodů, devět doskoků a 12 asistencí.

James Harden opět předvedl, proč je nejlepším střelcem sezony, a 54 body dovedl Houston k výhře 130:107 nad Orlandem. Harden trefil deset trojek z patnácti pokusů a počtvrté z posledních sedmi zápasů pokořil hranici 50 bodů. Houston celkově zaznamenal 22 úspěšných trojek.

Střeleckou explozi předvedli i Paul George a Kawhi Leonard, kteří dohromady dali 88 bodů a dovedli Los Angeles Clippers k výhře 124:117 nad Minnesotou. S 18 body se k nim přidal Montrezl Harrell, zbytek týmu Clippers už zaznamenal jen 18 bodů. Leonard ke 42 bodům měl i 11 doskoků, George ke 46 bodům sedm asistencí. Jsou prvním párem hráčů v historii Clippers, kteří se dostali přes 40 bodů. V NBA se něco takového stalo pojednadvacáté.

New York Knicks po výměně trenéra zabrali a poprvé v sezoně si připsali druhou výhru po sobě. Sacramento zdolali díky vydařené koncovce 103:101, když Kings nepomohlo ani 34 bodů Buddyho Hielda. Nejlepším střelcem Knicks byl s 26 body Julius Randle.

NBA:

Chicago - Charlotte 73:83 (za domácí Satoranský 7 bodů, 3 doskoky, 3 asistence), Atlanta - Indiana 100:110, Memphis - Milwaukee 114:127, Miami - LA Lakers 110:113, Minnesota - LA Clippers 117:124, Orlando - Houston 107:130, Philadelphia - New Orleans 116:109, Sacramento - New York 101:103, Utah - Golden State 114:106.