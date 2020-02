Utkání hvězd NBA: Zion a spol. přehráli výběr světa včetně Dončiče | iSport.cz

Svět měl přitom dlouho navrch. I díky Dončičově úspěšné střele z poloviny hřiště vedl v poločase o deset bodů a ještě ve třetí čtvrtině si udržoval vedení i díky 27 bodům RJ Barretta.

Jenže pak Američané přestali především bavit fanoušky pohlednými akcemi, ze židlí je zvedal zejména Williamson smečemi nahozených míčů. Při jedné z těchto akcí mu Morant poslal míč nad obroučku poté, co si ho sám prohodil mezi nohama. Později zase první hráč loňského draftu Williamson našel Moranta pasem přes celé hřiště a ten zasmečoval po otočce o 360 stupňů.

