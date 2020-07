Dohrávka NBA začíná: Skautský tábor i experiment za 180 milionů | iSport.cz

V pohádkovém světě Disney Worldu jde zatím vše pohádkově dobře. Ani jeden z basketbalistů nebyl během třítýdenního pobytu shledán pozitivním na COVID. Zatímco za zdmi resortu stále zuří pandemie, NBA může dnes s čistým štítem zvednout oponu. Po čtyřech a půl měsících pauzy začíná dohrávka, která má nejpozději v půlce října vydat nové šampiony. Pokud to klapne, půjde o velký triumf.

Když měl LeBron James popsat život v bublině Disney Worldu, přirovnal ho ke skautskému táboru. Jeho obyvatelé jsou ale dospělí muži, jedni z nejslavnějších sportovců planety. Dvaadvacet týmů z třiceti, celkem asi 350 hráčů. Tolik basketbalového talentu si šlape na paty v rozlehlém zábavním parku. Respektive všichni se starají, aby si na paty nešlapali.

Je zakázáno navštěvovat se na pokojích, hrát čtyřhru v ping pongu či se při koupání dělit o plavecké brýle nebo ručník. Dokonce ani po trénincích a zápasech se nesprchujete v šatně, ale až u sebe na cimře.

Je to osamělý život, zjišťují borci, kteří jsou na dlouhé týdny oddělení od svých blízkých a postrádají svůj klasický životní styl, kdy hrají před plnými halami, kočují po Státech a navštěvují ta nejvyhlášenější místa. Ostrostřelec New Orleans JJ Redick přiznal, že často záměrně bloumá po hotelu, aby potkal někoho ze spoluhráčů a necítil se tak sám. Jiní paří videohry, chodí na ryby, pořádají soutěže, kdo rychleji na ex vypije plechovku piva. Samozřejmě nealkoholického.

„Mám ale pocit, že všichni se tady na tréninky těší jakoby víc, protože rádi vypadnou z pokoje,“ prohlásil kouč Orlanda Steve Clifford.

Některým přijde jejich současný život naprosto surrealistický. „Je to tak výjimečný zážitek. Celá NBA nikdy nebyla v jeden čas na jednom místě. Nevycházím z úžasu, je to šílené,“ říká francouzský pivot Washingtonu Ian Mahinmi.

Nejzvláštnější experiment v dějinách ligy zatím běží dobře. I kvůli drakonickým a nesmírně striktně dodržovaným opatřením. Když dlouhán Sacramenta Richaun Holmes nevědomky překročil hranici kampusu, aby převzal zásilku jídla od poslíčka, obratem mířil na 10 dnů do karantény. Lou Williams z Clippers dostal povolení navštívit pohřeb blízkého v Atlantě. Jenže po něm si odskočil do pánského klubu (dušuje se, že jen na večeři). Taktéž alou na 10 dnů do karantény…

„Vím, že tato situace od našich hráčů vyžaduje velké oběti,“ uznal ligový komisonář Adam Silver. „I díky nim jsme ale na dobré cestě a vše jde extrémně hladce. I když si uvědomujeme, že jsme teprve na samém začátku.“ NBA stojí vytvoření bubliny nad Disney Worldem zhruba 180 milionů dolarů, neponechala ale nic náhodě. Například si najala i soukromou laboratoř, která jí vyhodnocuje testy na COVID mnohem rychleji, než je běžné pro normální smrtelníky za branami kampusu.

Vše směřovala k dnešku a startu ostrých zápasů. Týmy už mají za sebou ty přípravné. Místo klasických laviček má každý tým křesla v několika řadách, každý hráč má jmenovitě označené to svoje. Stolek časoměřičů je skryt za plexisklem. Do mikrofonů byla po povedených akcích pouštěna divácká odezva, ačkoliv lidé nikde. O to víc vyniknou oslavy spoluhráčů, jejich nesouhlasná gesta či výkřiky. Zápasy ale běží bez obvyklé výplně svižně a výrazně se zrychlily.

Místo okázalých představovaček a klaunů o timeoutech bude nyní upřena pozornost na hnutí Black Lives Matter. Hráči budou mít na dresech hesla vyzývající k sociální změně, už při přenosech příprav NBA masivně propagovala ve spotech myšlenku BLM.

Kdo z těchto podmínek vyjde v říjnu jako vítěz? Půjde o losangeleské giganty Lakers či Clippers, nebo udeří východní síla Milwaukee? Nebo se v prakticky od nuly hraném ročníku ukáže překvapivé zjevení? Fandit se musí ale především tomu, aby 74. ročník skončil jako 73 předešlých – tedy korunovací šampionů.