Dilema v NBA bublině: Vydržíme bez sexu? Doktor odhadl, kdy přijde problém | iSport.cz

Když se mexický deník Reforma před fotbalovým mistrovstvím světa v roce 2014 ptal trenéra Miguela Herrery, jak to jeho svěřenci zvládnou v Brazílii bez partnerek, měl kouč El Trí celkem jasno. „Jestli člověk nevydrží dvacet, třicet dní bez sexu, tak není připravený být profesionálním hráčem. Ani čtyřicet dní sexuální abstinence nikomu neublíží,“ zmínil.

S tímhle názorem za hráči NBA nechoďte.

Jasně, za roky v lize, kdy minimálně 41 zápasů hrajete na cizích stadionech, jsou zvyklí žít po hotelích a s plným kufrem v ruce. Jenže „bublina“ v Disney Worldu je ještě něco jiného. „Je to jako vězení,“ nebral si na Twitteru servítky LeBron James.

Basketbalisté, kteří se dostanou přes první kolo play off, si počkají zhruba sedm týdnů na první návštěvu nejbližších. Už to je výrazně déle, než při roadtripu po cizích palubovkách v tradiční sezoně. Finále se možná neodehraje až do 13. října, takže hráči z dvou nejlepších týmů můžou zůstat na jednom místě až tři měsíce. Orlando, a vůbec celý stát Florida, je jedním z ohnisek, kde koronavirus v USA řádí vůbec nejvíc.

Suma sumárum - nebezpečí, nuda, samota.

Stephen A. Smith, oblíbený basketbalový glosátor stanice ESPN, si jako hlavní téma vybral hlavně to poslední zmíněné. „To si fakt myslíte, že si hráči nechají zkazit svoje 'rekreační aktivity'?“ burácel ve vysílání. „Vážně jste přesvědčení, že vydrží bez žen a přítelkyň? Zapomeňte na tři měsíce, nevydrží ani tři týdny,“ nadhodil.

Britský deník The Guardian oslovil k této problematice doktora Nicka Younga, který v roce 2016 detailně zkoumal, jaké účinky má sex pro sportovce na úlevu od stresu. „Týden nebo dva dlouhá abstinence není problém. Ale tady jde o delší období. Podle mě v 'bublině' vzniknou první problémy kolem šestého týdne,“ odhaduje lékař.

„Pokud nemáte vůči sexu a jeho dopadu na váš sportovní výkon nějaké předsudky, které jsou obvykle spojené s nějakým náboženským přesvědčením, pravděpodobně to na vás bude mít dobrý účinek. Nebo alespoň neutrální,“ dodal.

Zatímco v Orlandu, kde se bude dohrávat NBA, se milostný život (a především jeho absence) řeší jako velké téma, v Edmontonu a Torontu, které budou hostit finiš sezony NHL, zřejmě zůstane vše poklidné a neřestí prosté. Aspoň podle slov bývalého hokejisty Tylera Kennedyho, který o tématu mluvil v pittsburghském rádiu 93.7 The Fan. „Řeknu to takhle: nemyslim si, že si Sidney Crosby říká: Hm, chci mít sex, nebo chci zkusit vyhrát další Stanley Cup?“