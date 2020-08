Nepoklekl, pak se vážně zranil. Karma, vzkázali basketbalistovi fanoušci | iSport.cz

Potřebujete dost kuráže, abyste šli proti proudu. Dvaadvacetiletý mladík ve službách Orlando Magic se tak rozhodl. V pátek vyslechl americkou hymnu vestoje, na rozdíl od ostatních spoluhráčů neoblékl ani tričko s nápisem Black Lives Matter. To samé zopakoval i před druhým zápasem svého týmu proti Sacramentu.

Z něj ho už ale odváželi ve čtvrté čtvrtině na kolečkovém křesle. Isaac, jenž se jen krátce před restartem zotavil z vleklého zranění levého kolene, si na stejném místě přetrhl zkřížený vaz. Nyní ho čeká minimálně půlroční pauza. „Dohnalo mě to až k slzám. Vím, jak tvrdě J.I. na svém návratu pracoval,“ prohlásila hvězda Orlanda Aaron Gordon.

Na sociálních sítích zraněnému borci ale lidé hned začali připomínat, že se mu vrátilo jeho gesto při americké hymně, které mnohé zvlášť od hráče černé pleti pobouřilo.

Isaac k němu měl nesvůj důvod. Je totiž silně věřícím člověkem. „Věřím v myšlenku Black Lives Matter. Podle mě ale pokleknutí a nošení trička s tímto nápisem není odpovědí. My všichni jsme hříšní a odpovědí na všechny problémy světa jsou evangelia Ježíše Krista. Všichni hřeší a nikam nevede, pokud začneme ukazovat na to, čí vina je větší,“ vysvětloval basketbalista, podle kterého je tou nejlepší odpovědí oddat se víře, jež spojí všechny lidi bez výjimky.

Jonathan Isaac went down with an apparent knee injury and left the game in a wheelchair



