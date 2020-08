Srazil i LeBrona, z nesmyslných dálek pálí jako nikdo v NBA. Jaký je recept?

Když si jeho portlandští spoluhráči poklepou na zápěstí, víte, jaký čas nastal - DAME TIME. Damian Lillard proslul chladnokrevností a úspěšností v koncovkách zápasů. Medicínu třicetiletého čarostřelce ochutnal i LeBron James a jeho Lakers.

Tři minuty před koncem duelu za vyrovnaného stavu vyslal muž s číslem 0 na dresu dalekonosnou trojku, kterou dal Blazers nadobro vedení. Konečné skóre 100:93 – a favorité z Hollywoodu inkasovali první direkt.

ARE U SERIOUS pic.twitter.com/8sAiHy2Hj2 — Portland Trail Blazers (@trailblazers) August 19, 2020

„Tohle není náhoda, ale výsledek tvrdé práce. Na takových střelách dřu denně,“ odtušil po utkání Lillard se stejnou nonšalancí, s jakou pálí ze vzdáleností, na které by si jiný netroufl. Statistici spočítali, že v sezoně trefuje z dálky 32 stop (975 centimetrů) s dechberoucí úspěšností 42 procent. Pro srovnání, trojkový oblouk v Evropě je 675 centimetrů od koše, v NBA 721. A pokud má někdo procento úspěšnosti lepší než 40, jedná se o extratřídu.

Lillard ale jako extratřída pálí z téměř nemyslitelných dálek. A ty největší střely. V loňském play off tak skoro ze šatny (vzdálenosti 11,28 metru) potopil Oklahomu vítěznou trojkou v sérii, před níž ještě odšlápl od elitního obránce Paula George. „Špatná střela,“ čertil se George, když Lillard provokujícím soupeřům na cestu domů ještě zamával.

Absurdní počet trojek, které se v zápasech NBA střílí, již není žádnou zprávou. Novým trendem jsou však místa, odkud se ti nejlepší odhodlávají k palbě. Steph Curry, Trae Young, James Harden, Luka Dončič či Lillard posouvají hranice možného. Berou si střely z míst, odkud by jiný považoval za úspěch, kdyby trefil alespoň obroučku. Překonat těsné obrany, sofistikovanější pasti a zdvojování je pro hvězdné rozehrávače čím dál složitější. A dalekonosné střely jsou proti tomu účinným lékem.

Lillard se na ně soustředil po kolapsu v play off 2018, kdy se utopil v obranném schématu New Orleans Hornets a ti coby outsideři s Blazers zametli 4:0 v sérii. „Tehdy jsme začali skutečně tvrdě pracovat na střelách z hloubky hřiště,“ vybavuje si a chválí svého guru Phila Becknera, kterého potkal již na univerzitě Weber State, menší škole na předměstí Salt Lake City. Dalekonosné trojky (udělali si vlastní čtyřbodový oblouk) piloval po bouchnutí s míčem, bez výskoku, z natažených nohou, poté, co udělal dřep s výskokem. Podívejte se na Lillardův instagram.

Učil se pálit z nekomfortních situací, o to lépe se pak ale cítí během zápasu. Beckner si všiml, že konvenční uvažování u Lillarda již neplatí. Je schopný střílet z ohromných dálav s takovou úspěšností, že by byl hřích je nezařadit do repertoáru. Pravidelně to prokazoval při cvičení Celtic 50. Na trojce hráč dostane pět pozic, z každé musí trefit deset košů. Absolutní skóre bez minutí je 50. Čím menší číslo, tím lepší. Lillard se z hranice devíti metrů dostal už na osobní rekord 52, pravidelně se vtěsná pod 60. A to mu jeho osobní kouč nepočítá střely, které se dotknout obroučky nebo jež dobře neprovede technicky.

Podle Lillarda je kouzlem dalekonosných trojek silné jádro těla, nikoliv nohy či paže, jak by si mohli mnozí myslet. Společná mantra s Becknerem zní: pevné tělo, přesný míč. „Nejtěžší je mít při provádění střely zpevněný střed těla, o to větší sílu můžete míči udělit,“ říká, zatímco NBA už se naučila, že v jeho případě není žádná střela špatná.