Milwaukee odvrátilo vyřazení. Lakers srovnali sérii s Houstonem

Basketbalisté Milwaukee odvrátili vyřazení z play off NBA. Snížili sérii s Miami na 1:3 • Reuters

Basketbalisté Milwaukee odvrátili vyřazení z play off NBA i bez své hlavní hvězdy. Nejlepší tým základní části přišel ve druhé čtvrtině o zraněného Giannise Antetokounmpa, přesto vybojoval nad Miami výhru 118:115 po prodloužení a snížil čtvrtfinálovou sérii s Heat na 1:3. Los Angeles Lakers porazili Houston 117:109 a srovnali sérii na 1:1.

Milwaukee po třech porážkách hrozil předčasný konec zkrácené sezony i velké zklamání. To nechtěl připustit Antetokounmpo, který za úvodních 11 minut nastřílel 19 bodů. Pomohl tak Bucks ustát úvodní nápor Miami, které vedlo v první čtvrtině až o 12 bodů. Jenže pak si Antetokounmpo zranil kotník a za stavu 30:31 musel ze hry. Už se nevrátil.

V tu chvíli se mohlo zdát, že jeden z hlavních favoritů na titul bude rychle vyřazen, ale hráči Milwaukee se bez své hvězdy dokázali vzchopit a sváděli s Miami vyrovnanou bitvu. Dvě vteřiny před koncem si mohli Bucks zajistit vítězství, Donte DiVincenzo trefil však jen jeden trestný hod a poslal zápas do prodloužení. V něm nastřílel devět ze svých 36 bodů Khris Middleton a dovedl tým k vítězství i prodloužení série.

„Janis měl problémy s kotníkem už před zápasem, přesto šel hrát a dal do toho všechno, dokud mohl. A bylo na nás, abychom ho podrželi a kryli mu záda nejlíp, jak umíme,“ řekl Middleton. „Janis byl v úvodních minutách fenomenální a dal nám velkou vzpruhu. Pomohl nám se zvednout, abychom to pak zvládli i bez něj,“ doplnil trenér Mike Budenholzer.

V dresu Miami byl největším tahounem Bam Adebayo s 26 body, 12 doskoky a 8 asistencemi. Duncan Robinson přidal 20 bodů včetně šesti přesných střel za tři body. Pro Miami to byla první porážka v play off a přišlo tak o možnost stát se prvním týmem historie, který by až jako pátý nasazený vyhrál první dvě kola bez jediné porážky.

Lakers se podobně jako v prvním kole proti Portlandu pomaleji rozjížděli a dovolili Houstonu vyhrát první zápas. Tentokrát další zaváhání dopustit nechtěli a ve druhé čtvrtině vedli nad Rockets už o 21 bodů. Po změně stran však Houston zabral, ve třetí čtvrtině nastřílel 41 bodů, ztrátu smazal a ujal se těsného vedení.

Na začátku poslední čtvrtiny však řádili LeBron James s náhradníkem Alexem Carusem a získali Lakers vedení, které už nepustili. James nasbíral 28 bodů, 11 doskoků a 9 asistencí, Anthony Davis přidal 34 bodů a 10 doskoků. Klíčovou postavou ale byl náhradní rozehrávač Rajon Rondo, který měl 10 bodů a 9 asistencí a při jehož pobytu na hřišti přehráli Lakers soupeře o 28 bodů. Houstonu nepomohlo ani 27 bodů Jamese Hardena a 24 bodů Erica Gordona.

„Potřebovali jsme si zvyknout na to, jak rychle hraje malá sestava Houstonu. Už jsme na to byli lépe připraveni,“ řekl James. „Vlétli na nás a hráli mnohem tvrději. Ve druhé půli jsme se probudili a už to bylo dobré, ale k vítězství bychom potřebovali, abychom tak hráli od začátku,“ litoval Harden.

James v nedělním utkání trefil čtyři trojky a vyrovnal na druhém místě historických tabulek play off Raye Allena. Oba mají shodně 385 trojek. Vede zatím nedostižný Stephen Curry se 470 trojkami v play off.

Výsledky 2. kola play off NBA

Východní konference - 4. zápas:

Miami - Milwaukee 115:118 po prodl. (stav série 3:1).

Západní konference - 2. zápas:

LA Lakers - Houston 117:109 (stav série 1:1).