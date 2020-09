Nejlepší tým NBA nad propastí, prohráli i Lakers s LeBronem

Vítězové základní části basketbalové NBA Milwaukee Bucks jsou ve 2. kole play off krok od vyřazení. V sérii s Miami prohrávají 0:3 na zápasy, protože v pátek po kolapsu v poslední čtvrtině podlehli Heat 100:115. Vstup do bojů o postup do finále Západní konference nevyšel Los Angeles Lakers, kteří v úvodním utkání 2. kola play off prohráli s Houstonem 97:112.