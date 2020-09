Boston dělí jedna výhra od vyřazení obhájců. V sérii vedou i Clippers

Basketbalisté Denveru zvládli rozhodující sedmé utkání proti Utahu, po vítězství 80:78 dokonali obrat v sérii a postoupili do druhého kola NBA. • ČTK / AP / Mark J. Terrill

Basketbalisté Denveru zvládli rozhodující sedmé utkání proti Utahu, po vítězství 80:78 dokonali obrat v sérii a postoupili do druhého kola NBA. • Reuters

Basketbalisté Toronta v druhém kole play off NBA poprvé porazili Boston. • ČTK / AP / Mark J. Terrill

Basketbalisté Toronta v druhém kole play off NBA poprvé porazili Boston. • Reuters

Vítězové základní části basketbalové NBA Milwaukee Bucks jsou ve 2. kole play off krok od vyřazení. • profimedia.cz

Basketbalisté Milwaukee odvrátili vyřazení z play off NBA. Snížili sérii s Miami na 1:3 • Reuters

Basketbalisty Bostonu dělí v NBA jediná výhra od postupu do finále Východní konference přes obhájce titulu z Toronta. Celtics v pondělí zvítězili 111:89 a v sérii 2. kola play off vedou 3:2 na zápasy. Do vedení se vrátili také Los Angeles Clippers, kteří v uzavřeném komplexu na Floridě porazili Denver 113:107 a stav série je 2:1.