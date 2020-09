LeBron zná soupeře. Miami si za posledních 15 let zahraje finále už pošesté

Po základní části bylo Miami až páté, ale dokázalo vyřadit tři týmy, které skončily před ním. Nejprve čtvrtou Indianu, pak nejvýše nasazené Milwaukee a nyní i třetí Boston. Nedojde tak na souboj dvou nejúspěšnějších týmů historie NBA Bostonu a Lakers.

Celtics přitom dělali vše pro to, aby semifinálovou sérii prodloužili. Hned čtyři jeho hráči se dostali na dvacet bodů a devět minut před koncem vedli o šest bodů. Jenže pak začal úřadovat hrdina předchozího duelu Tyler Herro, který pěti body strhl své spoluhráče a následně dalšími šesti body přispěl ke šňůře 13:0, která přinesla Miami náskok 14 bodů do posledních tří minut. Boston už neměl nárok na zvrat.

Klíčovou postavou Miami ale byl pivot Bam Adebayo, který zaznamenal 32 bodů a 14 doskoků. Jimmy Butler přidal 22 bodů a 8 asistencí, Herro 19 bodů a 15 body přispěl zkušený veterán Andre Iguodala, který si zahraje finále NBA už pošesté v řadě.

"Byla to skvělá série. Oba týmy byly velmi vyrovnané a nedivil bych se, kdyby se rozhodovalo až v sedmém zápase. Ale nám vyšla koncovka a zvládli jsme postoupit už teď. Opravdu jsme poctěni, že jsme mohli hrát takovou sérii a že máme možnost hrát finále. Jsme na to připraveni a těšíme se," řekl trenér Eric Spoelstra.

S Miami postoupil do finále už popáté za posledních 10 let, předtím to bylo v letech 2011 až 2014. O titul Heat bojovali i v roce 2006 a jsou tak jediným týmem, který si za posledních 15 let zahraje finále už pošesté.

Go inside the locker room and hear from your Eastern Conference Champion Miami HEAT right now on the #HEATLive postgame show



Live stream - https://t.co/TCvj7PnFWj (or @FoxSportsHEAT 📺) pic.twitter.com/K9oweHrkxo — Miami HEAT (@MiamiHEAT) September 28, 2020

Bostonu nepomohlo ani 24 bodů a 11 asistencí Jaysona Tatuma, 26 bodů Jaylena Browna a 20 bodů Kemby Walkera a Marcuse Smarta. V semifinále NBA tak Celtics skončili potřetí za poslední čtyři roky.

"Miami si zaslouží uznání. Jsou velmi silní fyzicky, odolní a velmi, velmi chytří. Ukázali, že jsou nejlepší tým Východu a zaslouží si být ve finále za to, jak play off odehráli," uvedl bostonský kouč Brad Stevens. "Nemáme čeho litovat. Bojovali jsme, ale Miami bylo zkrátka lepší. Tihle kluci jsou prostě opravdu dobří a zasloužili si to," souhlasil Walker.

První finále se v Orlandu uskuteční v noci na čtvrtek SELČ.