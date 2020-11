Agresivní hubeňour? Talent pro NBA Krejčí očima Satoranského a Bartoně

Luboš BARTOŇ: „Vítovi bylo nedávno dvacet let a v tomhle je sice trochu pozadu, ale to vůbec nevadí. NBA už také co se týče síly, tak fyzická jako dřív, je mnohem rychlejší, přesto pozor - to fyzično tam stále je! A tohle je jedna které musí do sebe Víťa dostat. První, co je potřeba, je, aby se dostal ze zranění, které utrpěl, a musí dominovat v ACB Lize a dalších evropských pohárech, které bude hrát se Zaragozou. A tím dominovat myslím mít větší minutáž, a ne dávat jen tři body na zápas. Nikdo nechce věčný talent a v NBA chtějí vidět, co hráč na hřišti předvede, a ne co může předvést. U některých kluků se tyto aspekty projeví dřív, třeba už v osmnácti letech, zatímco jiní jsou spíš pozdní - Víťa se řadí právě do této druhé skupiny. Ale i to je někdy lepší než hráči, kteří příliš brzo vyrostou, a pak přijde rychlý konec. Pokud to mám porovnat, je trochu opakem Luky Dončiče, který mohl už v sedmnácti hrát Euroligu. Nicméně ale neříkám, že je to špatně."

HLAVA

Tomáš SATORANSKÝ: „Když jsem Víťu poznal, překvapilo mě, jak to má vzhledem k věku srovnané vhlavě. Dovolím si tvrdit, že tréninkovou morálku, jako má on, mnoho Čechů nemá. Když se nevešel do výběru pro MS 2019, bylo to pro něj strašně emoční, obrečel to. Ale nevzdal to, nezahořkl - odletěl domů a hned na sobě začal makat o to víc. Proto jsem si jistý, že ho zraněné koleno ani nepřibrzdí. Dobře ví, za čím si jde."

Luboš BARTOŇ: „V tomhle se za poslední rok a půl hodně posunul. Nakouknul do seniorského basketbalu, jeden rok byl už plně zakomponovaný v prvním týmu Zaragozy... Basketbal miluje, stále na sobě pracuje a je pilný - to jsou parametry, které mu pomohou ještě výš. Sám vám sice také řekne, že je pořád co zlepšovat. Co týče NBA, ACB Ligy nebo Euroligy, musí být mentalita na úplné top úrovni, nyní je však čas se vykurýrovat a připravit se na další sezónu, ať už bude draftovaný, nebo ne."