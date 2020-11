Krejčí jako 37 draftu? Je vidět, že ho Oklahoma chtěla, říká Bartoň

Víta Krejčího zná tak dobře jako málokdo. Trénuje ho, radí mu, posouvá ho vpřed… když se proto ve čtvrtek ráno Luboš Bartoň probudil, zapnul internet a dozvěděl se, že se jeho svěřenec stal pátým Čechem draftovaným do NBA… „Ráno bylo hned lepší,“ usmál se v rozhovoru pro iSport.cz bývalý český basketbalista a nyní rovněž trenér české reprezentace do 18 let.

Jak tedy vnímáte draft Víta Krejčího a jeho následovnou výměnu do Oklahomy?

„Myslím, že to svědčí o tom, že ho Oklahoma fakt chtěla, což je hodně pozitivní. Zvláště v této době, kdy je Víťa zraněný a má před sebou ještě tak osm, devět měsíců rekonvalescence. Tohle je ale pro něj velká motivace.“

Překvapilo vás, že byl vybraný už coby číslo 37?

„Určitě to předčilo mé očekávání. Věřil jsem sice, že ho ve druhém kole vyberou, ale to, že ho vzali hned ještě v první desítce druhého kola, kdy tam stále proudí dobří hráči, má podle mě velkou váhu. Potvrzuje to, jak na něj nahlížejí a že to s ním v OKC myslí vážně. Před časem jsem sice slyšel, že se jim Víťa líbí, nicméně ta poslední sezona byla dohrávaná tak specificky, že to pro skauty NBA muselo být velmi těžké.“

Když se řekne Oklahoma Thunder, člověk si vybaví Kevina Duranta či Russella Westbrooka. Máte však nějaké aktuální informace, jak to tam nyní vypadá?

„Myslím, že začínají z fleku nově. Ještě před draftem vytrejdovali Chrise Paula a mají tam základ z některých hráčů… na druhou stranu je ale zbytečné o tom spekulovat. Během dalších týdnů a měsíců před začátkem sezony se totiž bude dít ještě hodně věcí a Oklahoma City teprve začíná. Zdá se mi, že to přebudovávají, nechávají si hodně peněz a přes draft se budou snažit dostat tam, kde byli před deseti lety, kdy během pěti let zaznamenali neuvěřitelně skvělé picky. Podle mě se budou teď snažit dělat něco podobného a bylo by dobré, kdyby toho mohl být Víťa součástí.“

Co bude však muset Vít Krejčí na sobě zlepšit, aby se do NBA skutečně časem prosadil? Před časem jste zmínil třeba nutnost zapracovat na jeho střelbě z rohů, tzv catch and shoot.

„On sám ví, na čem má pracovat. Nicméně druhá věc pak je, co mu dovolí hra v jeho klubu, kde musí vzít roli, která je mu dána a popasovat se s ní. V tuto chvíli se musí hlavně uzdravit a pak ví, co má zlepšit.“

Jak tedy vidíte do budoucna jeho možnost vstupu do NBA? Takový Tomáš Satoranský byl draftován v roce 2013, ale do NBA zasáhl až v roce 2016. Čeká Krejčího něco podobného?

„Nerad bych porovnával. Když Saty z Barcelony odcházel, stihl se zde za dva roky vypracovat v jednoho ze stěžejních hráčů trenéra Xaviho Pascuala a do NBA odcházel jako hotový hráč. Je to úplně něco jiného, než je nyní Víťa. Co bych však porovnal, je, že byli oba vybráni ve druhém kole a ty týmy si své picky hlídají. Už takhle vynaložily hodně úsilí, aby toho hráče v draftu získaly, takže to bude mít určitě další pokračování.“

Čili, jak vidíte Krejčího další budoucnost?

„Nedovedu odhadovat, co bude. To jsou věci, které vykrystalizují třeba po této sezoně. Doba je navíc specifická a situace kolem jeho zranění také, tudíž je zbytečné se o tom zatím bavit. I on sám vám řekne, že je to teprve začátek. Už jsme si stihli i zavolat, poblahopřál jsem mu a je to opravdu skvělá zpráva. Pojďme si proto tento moment užít.“