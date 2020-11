Krejčí poprvé po draftu NBA: Duel se Satoranským? Jsem připravený!

"Oklahoma je skvělá organizace, pracují tam skvěle s mladými hráči, takže si myslím, že je to naprosto perfektní místo, kde začít. Draftovali i pár dalších Evropanů, takže vím, že v nás věří. Určitě je to jeden z nejlepších týmů, kde rozvíjet svůj potenciál," pochvaloval si Krejčí. • PPGSport

Hráč draftovaný do NBA. Jak vám to zní?

„Krásně. Je to síla. Celou noc jsem nespal a sledoval draft online, byl jsem ve spojení s rodinou a se svým agentem Phillipem Parunem. Když se to stalo, nemohl jsem tomu uvěřit. Jsem teď úplně mrtvej, ale strašně šťastnej. A to musím za hodinku do haly. Spoluhráči už mi psali, že pro mě mají něco přichystaného.“

Aspoň malou oslavu by to chtělo, ne?

„Moc se mezi kluky z týmu těším. A máte pravdu, tohle se přece musí oslavit. Aspoň trochu. Jakmile jsem v televizi slyšel ´Vít Krejčí´, spadl mi kámen ze srdce. Hlavou mi proletělo všech těch plus mínus deset let, kdy jsem si každý večer před spaním říkal, že jednou uslyším svoje jméno na draftu NBA. Budu si to pamatovat do konce života.“

Svému snu jste šel naproti už od dětství, že?

„Je to tak, šel jsem si za tím od třinácti. Museli jsme si pečlivě naplánovat všechny kroky: s rodinou a pak i s agentem. Ve čtrnácti do Zaragozy, pak mezi muže, draft… Postupně jsem tyhle krůčky plnil, jeden po druhém – a teď jsem tady. Ale tím to nekončí, pozor! Pořád mám pocit, že ani zdaleka nejsem hráčem, kterým můžu být. Teď přijde další level a i na něm se chci udržet a pak třeba i posunout dál. Moje hra se stále může zlepšovat, to mě vlastně na basketbalu baví úplně nejvíc. Práce teprve začíná.“

Jak v sobě malý kluk objevil takovou cílevědomost?

„Táta mi věřil. Ve všem. A celou dobu mě s mámou podporovali. Bez rodiny bych tohle nedokázal. Nechci teď, aby to znělo sobecky, ale basket dělám hlavně pro sebe. Jenže když si uvědomím, kolik mi toho rodiče obětovali, a jak moc byli po draftu šťastní, tak určitě cítím velkou satisfakci. Tenhle úspěch je i pro ně.“

S týmem Thunder jste byl předtím v kontaktu?

„Ano, s Oklahomou proběhly dva pohovory. S generálním manažerem Samem Prestim jsem měl na jaře dlouhý rozhovor, který trval skoro hodinu a půl. A měl jsem z něj skvělý dojem. Nečekal jsem, že generální manažer NBA bude takovej frajer. Čekal jsem spíš nějakého…“

…kravaťáka?

„Asi ano (smích). Ale on je úplně normální, pohodový chlápek. Fakt frajer. Nejvíc se mi líbilo, že jsme mluvili úplně o všem. O basketu samozřejmě taky, ale jeho zajímal můj pohled na život, moje plány, nebasketbalové názory, moje rodina. Oklahoma je skvělá organizace, výborně pracují s mladými hráči. Na letošním draftu navíc vzali další dva Evropany: Srba Pokuševského a Francouze Maledona. I z toho je vidět, že nám Evropanům věří.“

Je znát, že jste z Thunder nadšený.

„Je to tak. Myslím, že to je ideální místo, kde začít kariéru v NBA. Není to velké město a i to mi vyhovuje. Organizace si zakládá na tvrdé práce, což mě baví.“

Jak se těšíte na případné duely s Tomášem Satoranským, v jehož basketbalových stopách jste se vydal? Před draftem vás chválil – prý se mu nejvíc líbilo, jak jste po něm na trénincích české reprezentace před MS 2019 tvrdě šel…

„To je pravda (smích). Vzkažte mu, že jsem připravený!“

