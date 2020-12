Harden chce pryč. Nepřesvědčila ho rekordní smlouva ani nový parťák

Basketbalista James Harden chce po osmi letech skončit v Houstonu a odmítl novou lukrativní smlouvu. Tuhle zprávu přinesla stanice ESPN už v půlce listopadu. Organizace Rockets však jeho požadavku na trejd zatím nevyhověla, místo toho vyměnila dalšího nespokojeného hráče Russella Westbrooka do Washingtonu za rozehrávače Johna Walla. Bývalý hráč Wizards prohlásil, že mohou s Hardenem vytvořit skvělou dvojici. Ten ale nadšený není a podle všeho na odchodu trvá a preferuje Brooklyn, kde by se mohl znovu setkat s Kevinem Durantem.

Houston se snaží Hardena udržet za každou cenu. Podle televizní stanice ESPN týmové hvězdě uplynulých osmi let dokonce nabídl lukrativní smlouvu na více než 50 milionů dolarů ročně, čímž by se stal nejlépe placeným hráčem soutěže. Harden ale na tohle evidentně neslyší a chce nový začátek v novém týmu.

Rockets se však nevzdávají. Snaží se na 31leté křídlo zapůsobit i prostřednictvím trejdu, díky kterému za Russella Westbrooka získali další hvězdu Johna Walla. V loňské sezoně byla často propírána spolupráce a pozice obou hráčů. Oba totiž rádi hrají na sebe a chtějí být hlavní hvězdou týmu.

Nakonec jejich kooperace příliš problémů nepřinesla, ale podle informaci insidera ESPN Adriana Wojnarowskiho přece jen Harden preferoval hraní s Wallem před Westrbrookem.

Harden však podle posledních informací spoluprácí s Wallem příliš ohromen není a stále raději preferuje přesun do Philadelphie či do Brooklynu, kde by vytvořil hvězdné trio s Kevinem Durantem a Kyriem Irvingem. S prvním jmenovaným se navíc už potkal během působení v Oklahomě.

Naléhání hráčů, kteří si chtějí vynutit trejd, není v NBA ničím neobvyklým. I John Wall si vyžádal přestup z Wizards, kde navíc poslední dvě sezony vinou zranění nehrál. Zkrátka chtěl něco změnit a v přesunu do Houstonu vycítil šanci. V týmu se totiž setká s bývalým spoluhráčem z univerzity DeMarcusem Cousinsem, ale zaujala ho i možnost spolupráce s Hardenem.

„Myslím si, že já a James můžeme být sakra dobrá dvojka. Jen doufám, že dostaneme šanci to ukázat v sezoně a zjistit, jak to půjde,“ prohlásil po dvou přípravných zápasech, které odehrál bez Hardena, John Wall. Ve druhé větě tak narazil na spekulace o odchodu nejlepšího střelce Houstonu v posledních letech a doufá, že hvězdné křídlo či rozehrávač přece jen ustoupí a dá jejich spolupráci v dresu Rockets šanci.

V prvních dvou přípravných zápasech nastoupil pouze Wall a v průměru zaznamenal 17 bodů. James Harden se k němu připojil až ve třetím přípravném duelu dnes v noci proti San Antoniu a zaznamenal 12 bodů, Wall pak 15. Harden byl v loňské sezoně vůbec nejlepším střelcem soutěže s průměrem 34,3 bodu na zápas. Společně by rozhodně utvořili hvězdnou produktivní dvojici, otázkou tedy zůstává, jestli tomu přeci jen dá Harden šanci.