Pozměněný formát, LeBron s trumfy i nový gigant. Startuje sezona NBA

Startuje nová sezona NBA. Na co se těšit? • FOTO: Koláž iSport.cz Mise v bublině v Orlandu skončila triumfem LA Lakers, stejně jako celé NBA. Ta zachránila významnou část příjmů, nyní se vydává ale na ještě tenčí led. V čase pandemie se právě nyní rozbíhá soutěž podle tradičního režimu, tedy s cestováním po amerických arénách, jež budou prázdné. Poslední finále ligy skončilo před pouhými dvěma měsíci a už se jede nanovo. Nováčci si zahrají jen pár týdnů poté, co byli draftováni, přípravné kempy byly extrémně krátké, chemie týmů se bude míchat za pochodu. I tak je toho hodně, na co se těšit.

Šampioni ještě silnější Už v druhé sezoně v dresu Lakers doručil LeBron James do Los Angeles O´Brienovu trofej pro šampiony. A po podpisu nové smlouvy je jasné, že ve žluto-fialových barvách zůstane ještě další tři roky, kdy mu bude osmatřicet. Druhý z hvězdného dua Anthony Davis podepsal nový kontrakt dokonce na pět let, což dává LeBronovi extrémně zajímavé možnosti. Už má čtyři tituly a okno otevřené k tomu, aby dostihl Michaela Jordana a jeho šest mistrovských jízd. Navíc v roce 2023 bude teoreticky způsobilý k draftu do NBA jeho syn Bronny… Už tak silní Lakers na přestupovém trhu nezaháleli, přivedli německého rozehrávače Dennise Schrödera, elitní dlouhány Montrezla Harrella a Marca Gasola. V očích bookmakerů jsou největšími favority na titul. 3 - Minimálně tolik let ještě bude hrát za Lakers LeBron James. LeBron James v dresu Lakers • Foto Profimedia.cz

Nový gigant: Brooklyn New York Knicks budou zřejmě znovu za otloukánky, v Big Apple se i tak může hodně vítězit. Druhý městský tým Brooklyn Nets totiž připomíná monstrum. Rozehrávač Kyrie Irving a především Kevin Durant, jenž se vrací poprvé od finále 2018, kdy si ještě v dresu Golden State utrhl achilovku. Ty dva bude řídit trenérský nováček a někdejší MVP ligy Kanaďan Steve Nash. Ke svým superstar mají Nets jeden z nejlepších podpůrných oddílů v NBA. Spencer Dinwiddie, Caris LeVert či trojkový snajpr Joe Harris, to je hrozba z perimetru. Pod košem se tyčí dvě věže DeAndre Jordan a Jarrett Allen. A na světě je nový kandidát do vysoké hry o titul. 1 - Do první sezony v roli hlavního kouče vstupuje Kanaďan Steve Nash, někdejší MVP ligy. Kevin Durant je největší hvězdou Brooklynu • Foto ČTK / AP / Kathy Willens

Frajer Luka, rok třetí Do třetí sezony vstupuje Luka Dončič, zázračný mladík ze Slovinska, jemuž je stále pouhých 21 let. A už je pro nadcházející ročník zmiňovaný za jednoho z největších kandidátů na cenu MVP. Dončič přišel v roce 2018 do týmu, který v sezoně vyhrál pouhých 24 zápasů. A během dvou let už jsou Mavericks v nejvyšších patrech hierarchie ligy. Dončič loni sbíral úchvatná čísla – 28,8 bodu, 9,4 doskoku a 8,8 asistence. Tým dovedl do play off a nyní se čeká od texaského klubu ještě větší humbuk. Pokud vydrží zdravý lotyšský dlouhán Kristaps Porzingis a nové akvizice skutečně vyztuží obranu, pouze nebe je limitem. 28,8 - Takový byl střelecký průměr Luky Dončiče v poslední sezoně. Luka Dončič, jeden z aspirantů na cenu MVP • Foto Reuters

Steph je zpět Pět finálových účastí za sebou, z toho tři tituly. To byla hvězdná éra Golden State Warriors, která se v poslední sezoně rozpadla jak domek z karet. Bilance 15:50, nejhorší útok v celé lize, do orlandské bubliny k dohrávce ani nebyli pozváni. To byl následek nejen odchodu Kevina Duranta. Snajpr Klay Thompson pauzíroval po utrženém zkříženém vazu v koleni. Tragickým osudem Thompsona je, že si v tréninku nyní utrhl achilovku a přijde o druhý rok po sobě. Zcela zdráv a odpočatý z vysilující éry už je naopak Steph Curry, dvojnásobný MVP soutěže. Nejlepší trojkař NBA potáhne spolu s Draymondem Greenem Warriors zpět k výšinám, už samotný postup do play off by byl ale pro někdejší hegemony úspěchem. 15:50 - Tak tragická byla zápasová bilance Golden State v poslední sezoně. Stephen Curry • Foto Profimedia.cz

Východ slunce? Phoenix Suns patřili poslední léta mezi ligový podprůměr, to se má ale nyní změnit. Z Oklahomy získali hvězdného rozehrávače Chrise Paula. U Thunder loni tenhle pětatřicetiletý veterán zářil a udělal z předpokládaných outsiderů nejpříjemnější překvapení soutěže. Nyní spojí síly s mladým ostrostřelcem Devinem Bookerem. Phoenix ukázal svůj potenciál už v orlandské bublině, kde v dohrávce základní části jako jediný vytěžil skóre 8:0 a div z toho ještě nebyl postup do play off. Nyní se už hodlají Suns poprvé po deseti letech do vyřazovacích bojů podívat a jsou považováni za černého koně Západní konference. 2010 - V tomto roce si naposledy Phoenix Suns zahráli v play off NBA. Ostrostřelec Phoenixu Devin Booker • Foto ČTK / AP / Matt York

Únava z bubliny LeBron James si zasakroval, když byl schválený začátek sezony na 22. prosince, a ne až v půlce ledna, jak zprvu prosazovala hráčská unie. Pouhých 72 dnů od korunovace Lakers už vyráží obhájci trofeje dnes v noci do zápasu proti městským rivalům z Clippers. Extrémně krátká pauza se týká řady týmů, naopak sedmička mužstev včetně Chicaga Bulls Tomáše Satoranského hrála soutěžní zápas naposledy začátkem března. Pro ty, kteří byli úspěšní v bublině a přišli o velkou porci pauzy, představuje našlapaný program velkou výzvu. Dá se čekat, že hvězdní hráči budou letos šetření víc než obvykle a budou dostávat na některé zápasy volno. 72 - Jen po tolika dnech od zisku titulu vyběhnou Lakers ke startu další sezony. Basketbalisté Los Angeles Lakers získali 17. titul v NBA. • Foto Reuters

Pozměněný formát V nejisté době se snaží NBA navigovat, jak jen to jde. Začíná se před Vánoci 22. prosince, zatím je zveřejněná pouze polovina programu. Ten pro každý tým bude zahrnovat 72 zápasů základní části, tedy o deset méně než v minulosti. A jediný kanadský tým Toronto bude svá utkání hrát v Tampě kvůli komplikacím s přechodem hranic. Zápas All Star se neuskuteční, naopak přichází novinka, jež má zatraktivnit boj o play off – takzvaný Play-In turnaj. Týká se týmů na sedmém až desátém místě v obou konferencích. Sedmý a osmý tým sehrají po základní části jeden vzájemný zápas, jeho vítěz zaujme v pavouku play off sedmé místo. Mezitím se střetnou devátý a desátý tým a vítěz zápasu postoupí proti poraženému z duelu sedmý/osmý. A kdo zvládne tuto konfrontaci, postoupí jako poslední do play off. 10 - O tolik zápasů méně oproti zvyklostem sehraje v základní části každý tým. Tomáš Satoranský (vlevo) v dresu Chicaga • Foto Profimedia.cz