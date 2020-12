Chicago na pranýři! Satoranský dál bez výhry. A bez budoucnosti?

Z nové sezony NBA uplynulo pouze šest dnů a Chicago Bulls už se octili na dně. Tabulky Východní konference i v očích svých fanoušků, kteří po třetí prohře v řadě rychle ztrácejí iluze. Poslední krach na domácí palubovce s Golden State sice přišel po nejlepším výkonu mladého ročníku, o to byl však krutější. Tomáš Satoranský dostal dvě vteřiny před koncem rozhodující trojku do tváře od Damiona Leeho – 128:129.

Nové vedení, nové pořádky, ale staré výsledky. Ve Větrném městě u Michiganského jezera se na basketbalovou radost stále čeká. Bulls začali sezonu třemi domácími zápasy, v prvních dvou však byli tak marní, že se nový kouč Billy Donovan rozčílil: „Hráči se musí sami snažit zachránit. Když jim hodíte do vody záchranný člun, potřebují k němu plavat. A ne říkat: přistrčte nám ho!“

Napotřetí už stádo býků plavalo, záchranný člun jim však v poslední chvíli stejně uplaval z dosahu. V duelu týmů čekajících na první výhru se radovali hosté z Golden State, které k triumfu posunula trojka Damiona Leeho dva vteřiny před koncem. Vystřelil ji po vyhození z autu přes bránícího Tomáše Satoranského, jemuž se mač nepovedl.

JAK SI V NOCI VEDL TOMÁŠ SATORANSKÝ minuty: 22:50

body: 3

doskoky: 1

asistence: 3

V prvním utkání sezony se blýskl český rozehrávač devíti asistencemi, i tentokrát dostal od kouče ze všech náhradníků nejvíc času na hříšti. Za necelých 23 minut dal nájezd s faulem, na koš však vystřelil pouze třikrát. Nejméněkrát z devítky hráčů Bulls, která do utkání zasáhla. Pověst o borci, který hraje málo agresivně na koš, rychle znovu ožívá. Satoranský končil se třemi body, třemi asistencemi a také třemi ztracenými míči.

Pouze Bulls a Washington Wizards, jeho bývalý tým, mají momentálně v NBA bilanci 0:3. A právě dvojzápas v hale Wizards dnes a na Silvestra tvoří další dvě zastávky v chicagském programu. Zdá se, že už na úsvitu sezony nastává první drama.

„Druhou sezonu po sobě nutí Bulls své fanoušky ztratit zájem jen krátce poté, co začal maraton sezony. To je ostuda,“ píše server The Athletic. „Přitom tenhle rok měl být jiný. Dorazil nový management, najali se noví ostřílení trenéři, pokrok měl být vidět napříč celou soupiskou. Místo toho se neukazuje jediný náznak zlepšení.“

Nový prezident basketbalových operací Arturas Karnišovas se držel na přestupovém trhu zpět, chtěl dát šanci hráčům, kteří v posledním ročníku získali jen 22 vítězství, ukázat se pod novým a lepším koučem Billym Donovanem. „Ale ukazuje se, že skutečný problém je v tom, že tihle hráči jsou takoví, jací jsou. Individuálně nadaní v určitých ohledech, ale také všichni vysoce nedostateční. A dohromady tvoří soupisku, která jednoduše není příliš dobrá,“ píše The Athletic a vyčítá vedení, že na přestupovém trhu bylo málo aktivní.

Ani nepřivedlo skutečné posily, ani se nezbavilo zkušenějších borců včetně Satoranského, kteří mají na trhu nějakou hodnotu, a nezískalo dílky k tomu, aby se dál mohlo budovat přes draft. „Bulls chtějí, abychom věřili, že tahle sezona je o růstu mladých a vyhodnocení kádru. Ale po těchto hráčích se chce něco, na co nemají.“

Autor dokonce vyslovuje podezření, zda všechno to není součást plánu a Bulls jsou smíření s tím, že budou opět těžce podprůměrní. Pro draft 2021 se čeká silný ročník, vysoké právo volby na něm je lákavé.

A do té doby se musí fanoušci možná smířit s další fackovanou a chorobně soutěživý Tomáš Satoranský s tím, že v 29 letech hraje nejlepší léta kariéry v suterénu.