Krejčí už je v Oklahomě. V USA uzdravuje zraněné koleno a vyhlíží návrat

Víta Krejčího si vybral ve druhém kole na 37. pozici Washington, ale vzápětí jej vyměnil do celku Oklahoma City Thunder. • PPGSport

Rozehrávač Vít Krejčí ze Zaragozy byl jako pátý český basketbalista v historii draftován do NBA. • PPGSport

Před pár měsíci se stal oficiálně pátým Čechem, který byl draftován do slavné NBA. Jako 37. volbu si ho vybral Washington Wizards a hned ho vytrejdoval do jeho vysněné Oklahomy Thunder. A byť se aktuálně dvacetiletý basketbalista Vít Krejčí zotavuje ze zranění kolene, už figuruje na soupisce týmu Oklahomy Blue v G-League a podstupuje rekonvalescenci u zámořských odborníků.

Říkají o něm, že je nový Tomáš Satoranský. Šikovný, kreativní, pracovitý, ctižádostivý… A pokud vše půjde jak má, už brzy by mohl pokračovat v jeho stopách.

Navzdory zraněnému kolenu a ještě několika dalších měsíců bez soutěžního basketu, uspěl český rozehrávač Vít Krejčí na listopadovém draftu NBA, stal se pátým Čechem draftovaným do zámořské soutěže a poté, co se jako hráč číslo 37 stěhoval do Oklahomy Thunder, podstupuje nyní v zámoří rekonvalescenci.

To vše i po vzájemné dohodě se Zaragozou.

„S Vítkem jsme v neustálém kontaktu, rehabilitace probíhá podle plánu. Pracujeme na jeho zdravotní kondici a brzkém návratu na hřiště,“ uvedl v tiskové zprávě i hráčův agent Phillip Parun z PPG Sport/Octagon.

Podle agentury byl též Krejčí zařazen i na soupisku G-League týmu Oklahoma City Blue. On sám již se zraněným kolenem laboruje od loňského září, kdy se zranil při utkání ACB Ligy. Odhadovaný návrat u takovéhoto zranění se počítá na osm až dvanáct měsíců.