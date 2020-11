Krejčí ve 14 takhle cvičil redaktora a vyrážel do ciziny. Teď míří do NBA

Ve fotbale či hokeji je to celkem běžná praxe, ale aby vyráželi z Česka ve 14 letech do zahraničí basketbalisté, to se jen tak nevidí. Vít Krejčí ale v roce 2014 vsadil na španělskou kartu - a vyplatilo se, ve čtvrtek v noci byl draftován do NBA . Před šesti lety s ním iSport TV natočila před odchodem do Zaragozy tuhle reportáž, v níž si jeho kvality otestoval redaktor a tehdy druholigový basketbalista Petr Tomášek.

„Je to nový prostředí, úplně jinej basket… Bude to velká dřina, doufám, že to zvládnu, protože je to můj velký sen už odmala,“ vykládal tehdy 14letý Víťa suverénně. „Věřím, že španělsky se naučím rychle. Umím takové základy, není to nic moc,“ přiznával, ale už se těšil, jak všechno zvládne. I s pomocí maminky Pavly, která na odvážnou zahraniční štaci mířila s ním.

„Je to taková poslední pomoc, co mu můžeme poskytnout,“ říkala, když ho balila do velkého basketbalového světa. Rozhodnutí rozjet kariéru tehdy Krejčímu schvaloval i Tomáš Satoranský, který také do NBA mířil ze Španělska. On ale odcházel z USK už přeci jen zocelenější v téměř 18 letech. „Vím, jak ve Španělsku pracují s mladými hráči, dopilovávají s nimi individuální činnosti. Myslím, že je to dobře. Čím dřív se začlení do tamního systému, tím lépe,“ měl jasno.

Výsledek experimentu každopádně splnil a možná i předčil očekávání - Vít Krejčí už v 16 debutoval v kvalitní španělské lize jako druhý nejmladší hráč Zaragozy v historii a po šesti letech na jihu Evropy prošel jako pátý Čech draftem NBA. Číslo 37 z něj udělal Washington, který ho ale v zápětí přepustil Oklahomě.

A jak tehdy před začátkem Víťovy velké kariéry dopadl souboj jeden na jednoho s o deset let starším druholigovým hráčem? Podívejte se na videu!

Splněný sen! Podívejte se, jak reagoval Krejčí či dojatí rodiče na draft NBA