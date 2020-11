Čech Krejčí jako minela? Experti se diví po draftu NBA: Je to velký úkrok

Rozehrávač Vít Krejčí ze Zaragozy byl jako pátý český basketbalista v historii draftován do NBA. • PPGSport

Pokud potřebuje Vít Krejčí palivo do ohně své motivace, stačí si přečíst zámořské ohlasy na jeho překvapivě vysokou pozici na draftu do NBA. Velká neznámá, nedůvěra, zpackaný pick číslo 37, tak se za Atlantikem vyjadřují o volbě dvacetiletého českého basketbalisty, jehož práva získal tým Oklahoma City Thunder.

Například odborníci respektovaného serveru The Athletic neměli Krejčího v žádné ze svých předpovědí o tom, kdo se dostane mezi vyvolenou šedesátku, na kterou ukážou kluby NBA.

Analytik Sam Vecenie komentoval volbu mladíka ze španělské Zaragozy následně: „Woo hoo! První hráč, kterého jsem neměl ani mezi svou top 100… Má 77 kilo a nedovedu se představit, jak může takové tělo zvládnout NBA. Ano, na svou výšku umí přihrávat, přesto tenhle výběr vůbec nechápu,“ uvedl. Ke kolegovi se připojil i John Hollinger: „České křídlo, které občas nastupuje za podprůměrný klub v ACB lize. Tohle je velký úkrok. Krejčího jsem neměl ve své nejlepší sedmdesátce.“

Když měli oba experti říci, koho by volili místo českého borce, byli ještě štiplavější. Vecenie si vystačil nelichotivou zkratkou WTF (What the fuck), Hollinger ve stejném duchu podotknul: Kohokoliv jiného…

Nedůvěra ve schopnosti Krejčího je zřejmá. Vzhledem k tomu, že hraje ve Španělsku, je na basketbalové scéně v USA neznámý. Navíc sáhnout po hráči s utrženým zkříženým vazem v koleni není zrovna sexy. Reportér Michal Lee z The Washington Post, jehož Wizards pro Oklahomu volbu Krejčího učinili, ale podotknul: „Pokud ho Sam Presti chce, musí na něm něco být.“ Takové renomé má generální manažer Thunder v basketbalovém světě. Presti se bezprostředně po draftu nemohl podle pravidel ke Krejčímu vyjadřovat, neboť byl český hráč předmětem trejdu, který ještě liga neprohlásila za oficiální.

Oklahoma jde do tvrdé přestavby týmu, zbavila se největších hvězd a začíná zcela od nuly. Je zřejmé, že Krejčí bude na další sezonu (či mnohem víc) uschován v Evropě, aby se mohl herně rozvíjet. Zároveň není nikde psané, že si NBA skutečně někdy zahraje. Jen 2 ze 3 hráčů tažených ve druhém kole si skutečně zahrají alespoň jeden zápas v NBA, pouze 10 procent si vybojuje své místo v rotaci a má kloudnou kariéru v nej lize světa. Proto je třeba tak vyzdvihovaný Tomáš Satoranský . Navíc Oklahomu v dalších letech čeká bezprecedentní příliv mladého talentu.

Ve středu získali jako sedmnáctku draftu srbské křídlo Alekseje Pokuševského a z 35. místa zvolili devatenáctiletého francouzského rozehrávače Thea Maledona, jehož mentorem je slavný Tony Parker. O dva picky za ním šel Krejčí. Příští drafty budou pro OKC ale ještě výživnější. Klub až do roku 2026 nashromáždil během trejdů celkem 16! voleb jen v prvním kole, což je ohromná konkurence pro českého mladíka.

Ten se úspěšným draftem dostal na mapu NBA, teď se pokusí zavřít ústa nevěřícím a ukázat, že tenhle tah nebyla od OKC minela.