Kdo je náhrada za Satoranského White: překonal Jordana, přišel o otce

Stal se mužem, co nahradil Tomáše Satoranského v základní sestavě Chicaga Bulls. Od „konkutenta“ se ale dočkal požehnání. „Zasloužil si to. Vyzrál,“ řekl český basketbalista na adresu Cobyho Whitea. Je mu teprve 20 let a ve vůdčí roli dosud prožívá v NBA krušný test. Také ho však pohání odkaz otce, který mu v sedmnácti zemřel na rakovinu. Na pravé ruce má i vytetovaná písmena FMF – For My Father.

Když po něm před rokem a půl sáhli Chicago Bulls jako po sedmičce tehdejšího draftu, měl možnost obléct si slavný rudý dres ještě o pár dní dřív než později příchozí Tomáš Satoranský z Washingtonu. Velký talent s velkou budoucností, říkalo se. A navíc první chlapík po Michaelu Jordanovi, kterého si Bulls vytáhli v první volbě ze Severokarolínské univerzity v Chapel Hill.

Právě tuto sezonu dostal Coby White s příchodem nového kouče Billyho Donovana šanci vše dokázat. Již ve dvaceti letech získal na úkor jediného aktuálního českého basketbalisty v NBA post ústředního rozehrávače Bulls.

Jeho vysvědčení je však zatím rozporuplné.

Chicago stále střídá dobré okamžiky s těmi mizernými, stejně jako White. Občas zazáří, aby se brzy nato zase trápil při střelbě, v obraně či se ztrátami. Bulls i proto stále chybí na pozicích pro play off. Některé servery začaly dokonce v minulých týdnech volat po Whiteově návratu na lavičku. Donovan však všechny hlasy utnul: „Coby je náš rozehrávač a člen týmu,“ nechal se slyšet.

Je jiným typem playmakera než Satoranský. Útočnější směrem na koš, střílí častěji než český reprezentant, který věrný návykům z týmového evropského basketu hledá lépe postavené spoluhráče. Také je stále teprve na začátku kariéry: z 19 zápasů v základní sestavě NBA jich ke včerejšku odehrál 18 v této sezoně. Chce to čas, tvrdí jedni. Má na to ale vůbec? Ptají se druzí.

„Mým cílem je táhnout tým NBA. Trenéři jsou trpěliví, ovšem nenechte se plést, tlačí na mě. Hlavně Billy. Je tvrdý, ale tohle vše od trenéra chcete, aby z vás dostal to nejlepší,“ přiznal White.

Navíc, víru bojovníka má hluboko vtištěnou. Podívat se mu na pravý biceps, najdete tu římskými číslicemi vytetované datum 15. 8. 2017 a velkými písmeny FMF – zkratku pro vzkaz: For My Father. Jde o upomínku na otce Donalda, který ho k basketu přivedl. Jako první mu vtiskl míč do ruky. Motivoval ho. Trénoval. Ale brzy opustil. Zemřel na rakovinu jater, když bylo Cobymu sedmnáct...

„Byl to nejtěžší rok v mém životě. Hlavou mi létaly myšlenky, proč se to stalo zrovna mně? Bylo mi sedmnáct a najednou vám je jasné, že vás táta nikdy neuvidí hrát. Že vás neuvidí na draftu nebo až se třeba oženíte,“ přiznal v příběhu pro server The Players Tribune. „Musel jsem však pokračovat dál. Můj otec chtěl, abych dosáhl svého cíle a chtěl by mě vidět v lize. Byl to jeden z nejrealističtějších lidí, jaké jsem znal, a rovněž to byl můj nejlepší kamarád. Šlo o těžké chvíle, přesto myslím, že mě to ještě víc přiblížilo bohu.“

V nové realitě předčasně vyspěl. Na Severokarolínské univerzitě překonal Jordanův nováčkovský rekord 460 bodů za sezonu (nasbíral jich 562). V prvním roce se stal členem v NBA All-Rookie Second Teamu. A převzal i roli v rodinném kruhu. Teď se učí vzít zodpovědnost za tým NBA.

„Tu šanci si zaslouží. Vidím jeho sebedůvěru a posun vpřed. Po devíti měsících udělal zase pokrok a i podle naší konverzace vyzrál,“ přiznal Satoranský ještě před startem sezony. Whiteovu pozici v základu nechtěně posílil i prodělaný koronavirus českého hráče, jenž po návratu zatím nasbíral průměrně jen patnáct minut na zápas.

Na druhou stranu, jestli se o NBA něco ví, pak že je to soutěž, kde se vše umí změnit ze dne na den. Post ústředního rozehrávače Bulls je v tom to nejmenší…