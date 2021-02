Oubre ukázal, že umí pálit: 40 body zničil Dallas. LeBronův triple double

Golden State hráli kvůli zraněním prakticky bez pivotů, nejvyšším hráčem byl s 203 centimetry Andrew Wiggins. To vedlo k vysokému tempu hry s rychlým zakončováním. Dallas držel s Warriors krok celý první poločas i díky vyrovnanému klubovému rekordu 15 trojek za první dvě čtvrtiny.

Ještě v polovině třetí čtvrtiny bylo skóre vyrovnané, pak ale domácí přestali stíhat a Golden State dominovali. Velkou zásluhu na tom měl Oubre, který byl od letního příchodu kritizován za nízkou úspěšnost střelby. Tentokrát trefil sedm z deseti trojek a byl rozhodujícím faktorem. Draymond Green se blýskl 15 asistencemi.

„Připadal jsem si, jako kdyby to bylo utkání Letní ligy. Hra měla neskutečné tempo. Já stíhal dávat pokyny jen při time-outech. Jen jsem tu mohl stát v kravatě a dívat se. Bylo to jak z doby, kdy tu hráli Run TMC,“ připomněl trenér Steve Kerr období z přelomu 80. a 90. let, kdy za Warriors hrála trojice Tim Hardaway, Mitch Richmond a Chris Mullin, která svým rychlým stylem hry tehdy předběhla dobu a více připomínala současnou hru NBA.

Syn jednoho z této slavné trojice Tim Hardaway Jr. byl tentokrát na straně Dallasu, ale ani on a ani hvězdný Luka Dončič nedokázali nápor soupeře ustát. Dončič sice dal 27 bodů, ale nakonec z toho byla sedmá porážka z posledních osmi zápasů a Dallas je až předposlední v Západní konferenci.

Lakers přibrzdili Jokiče, LeBron má triple double

To Utah vyhrál potřinácté z posledních 14 zápasů a je v čele ligy. Proti Atlantě vedl prakticky celý zápas, klíčový byl ale jeho nástup ve třetí čtvrtině, kdy Atlanta bez své hvězdy Trae Younga neudržela krok.

Ve šlágru dne si Lakers vyšlápli na nebezpečný Denver, když se jim především povedlo zabrzdit hvězdného srbského pivota Nikolu Jokiče. Ten stihl jen 13 bodů a 6 asistencí, což je výrazně pod jeho průměr. Nikdo z hráčů Nuggets nedal více než 20 bodů. Lakers naopak táhl LeBron James, který si připsal triple double za 27 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí.

Portland i bez svých dvou hlavních střeleckých hvězd Damiana Lillarda a CJ McColluma překvapivě vyhrál nad lídrem Východní konference Philadelphií 121:105. Gary Trent zaznamenal 24 bodů, Carmelo Anthony 22 bodů a Enes Kanter 17 bodů a 18 doskoků. Sixers hrajícím bez Bena Simmonse nepomohlo ani 37 bodů Joela Embiida.

Výsledky NBA

Atlanta - Utah 91:112,

Dallas - Golden State 116:147,

LA Lakers - Denver 114:93,

Memphis - Houston 103:115,

Philadelphia - Portland 105:121.

Východní konference

Atlantická divize:

1. Philadelphia 23 16 7 69,6 2. Brooklyn 23 14 9 60,9 3. Boston 20 11 9 55,0 4. New York 23 10 13 43,5 5. Toronto 21 9 12 42,9

Centrální divize:

1. Milwaukee 21 13 8 61,9 2. Indiana 22 12 10 54,5 3. Cleveland 22 10 12 45,5 4. Chicago 20 8 12 40,0 5. Detroit 21 5 16 23,8

Jihovýchodní divize:

1. Charlotte 22 10 12 45,5 2. Atlanta 22 10 12 45,5 3. Orlando 22 8 14 36,4 4. Miami 21 7 14 33,3 5. Washington 18 5 13 27,8

Západní konference

Jihozápadní divize:

1. San Antonio 22 12 10 54,5 2. Memphis 17 9 8 52,9 3. Houston 21 11 10 52,4 4. New Orleans 20 8 12 40,0 5. Dallas 23 9 14 39,1

Severozápadní divize:

1. Utah 22 17 5 77,3 2. Denver 21 12 9 57,1 3. Portland 21 12 9 57,1 4. Oklahoma City 20 9 11 45,0 5. Minnesota 21 5 16 23,8

Pacifická divize: