NBA se blíží. Oklahoma má Krejčího pod dohledem: Hodně za mě utratí

"Oklahoma je skvělá organizace, pracují tam skvěle s mladými hráči, takže si myslím, že je to naprosto perfektní místo, kde začít. Draftovali i pár dalších Evropanů, takže vím, že v nás věří. Určitě je to jeden z nejlepších týmů, kde rozvíjet svůj potenciál," pochvaloval si Krejčí. • PPGSport

Před pár měsíci se stal pátým Čechem draftovaným do slavné NBA. Jako 37. v pořadí si ho vytáhli Washington Wizards, aby ho hned vyměnili do Oklahomy City Thunder (OKC). A byť se 20letý Vít Krejčí stále zotavuje ze zranění kolena, už figuruje na soupisce Oklahomy Blue v G-League. Rekonvalescenci podstupuje právě v zámoří. „Chtějí, abych byl na další sezonu ready,“ předpokládá.

Říkají o něm, že je nový Tomáš Satoranský. Šikovný, kreativní, pracovitý, ctižádostivý. A pokud vše půjde, jak má, už brzy by mohl pokračovat v jeho stopách.

Navzdory zraněnému kolenu a dlouhé zápasové pauze uspěl český rozehrávač Vít Krejčí na listopadovém draftu NBA. Teď se v Oklahomě i po vzájemné dohodě se svým bývalým klubem Zaragozou dává zdravotně do pořádku. „S Vítkem jsme v neustálém kontaktu, rehabilitace probíhá podle plánu. Pracujeme na jeho zdravotní kondici a brzkém návratu na hřiště,“ nechal se slyšet v tiskové zprávě hráčův agent Phillip Parun z PPG Sport/Octagon.

Vít Krejčí Narozen: 19. června 2000 (20 let)

Výška/váha: 201 cm/88 kg

Pozice: rozehrávač

Kariéra: Zaragoza (2017-2020), Oklahoma Thunder (2020-)

Největší úspěchy: Člen nejlepší mladé pětky ACB Ligy (2020)

Podle posledních zpráv byl Krejčí zařazen i na soupisku farmářského týmu Oklahoma City Blue v G-League. „Ano, podepsal jsem kontrakt s OKC Blue, abych tu mohl být a zapojit se. Je to kontrakt do konce roku, a když v létě zrehabilituju dobře, uvidíme, co bude následovat,“ přiznal basketbalista v podcastu Druhá lajna.

Kromě rekonvalescence a tréninků však zatím dvacetiletého rodáka ze Strakonic větší záběr nečeká, neboť si v zářijovém utkání proti Realu Madrid přetrhl přední zkřížený vaz v levém koleni a odhadovaný návrat u podobného zranění se počítá na 8 až 12 měsíců. To mu nicméně nebrání, aby se zatím v „období prázdna“ v zámoří aklimatizoval a připravil na životní výzvu.

„Kdybych se nezranil, tak tento rok asi hraju ještě v Zaragoze. Tím, že jsem se ale zranil a nový klub se mnou počítá do budoucnosti, tak chtěl vést celou rehabilitaci. Je to i hezký ukazatel, že mu to není jedno, protože, ač se to nezdá, za mou rehabilitaci hodně utratí. Pojedu i za doktorem, který je specializovaný čistě na kolena, a lidé z klubu chtějí znát jeho názor. Přejí si, abych byl ready,“ hlásil Krejčí.

Co se týče aktuální zdravotní stránky českého talentu, vše prý probíhá, jak má.

„Teď jsem začal skákat a dva, tři týdny už mohu na hřišti něco dělat. Hlavní je vyrovnat obě nohy, protože levá ztratila hodně svalů a je potřeba, aby byly obě stejně silné a bych mohl začít běhat. Mají tu i běhací pás, který se naplní vzduchem po pas a trochu vás to nadzdvihne. Začínal jsem na 60 procentech váhy a teď už jsem na 75. Pomalu se dostáváme na sto procent, kdy budu moci běhat sám,“ netajil se.

Zároveň si v Oklahomě prošel halu, zázemí a rovněž potkal řadu hvězd v čele s veteránem Alem Horfordem. Veškeré možnosti jsou ale limitovány přísnými pravidly proti šíření koronaviru. „S hlavním trenérem jsem v kontaktu prakticky každý den, a ač mám kontrakt s G-League, chtějí, abych byl ready na příští sezonu a mohl do toho nastoupit. Každý druhý den proto máme videa s asistentem, kdy koukáme na celý zápas, pasáže nebo videa, jak organizace funguje,“ uzavřel s tím, že má přislíbeno, že až se situace kolem koronaviru zklidní, vyrazil by s OKC na venkovní zápasy, aby si zvykl a mohl okoukat proces při cestách na hřiště soupeřů.

Krejčího velká mise v NBA tedy tiše začíná…