Chicago doma padlo s Denverem, Satoranský za tři body a pět asistencí

Basketbalisté Chicaga v NBA prohráli doma s Denverem 112:118, když nenašli zbraň zejména na Nikolu Jokiče. Srbský pivot řídil výhru Nuggets 39 body, 14 doskoky a devíti asistencemi. Český reprezentant v dresu Bulls Tomáš Satoranský zaznamenal za 20 minut hry tři body, čtyři doskoky a pět asistencí. Porážku utrpěl také lídr soutěže Utah Jazz, který podlehl New Orleans 124:129. I zůstává jediným týmem s jednociferným počtem proher, kterých má osm.

Chicago nabralo dvoucifernou ztrátu už v první čtvrtině a prohrávalo téměř celý zápas, nejvíce o 15 bodů. V úvodu poslední čtvrtiny se však Bulls povedla devítibodová šňůra a šli do vedení o šest bodů. Na to zareagoval Jokič, který dal v posledních osmi minutách 17 ze svých 39 bodů a dotáhl Denver k vítězství.

„Tohle je výhoda toho, když máte v týmu kandidáta na nejužitečnějšího hráče sezony,“ řekl trenér Denveru Michael Malone. „Sleduji debaty o tom, kolem jakého hráče by bylo nejlepší stavět ideální tým. A nikdy jsem neslyšel Nikolovo jméno. Takže já ho teď veřejně nominuji. Kdybych si mohl vybrat hráče, tak si znovu vyberu Nikolu a postavím kolem něj tým, jako to teď děláme tady v Denveru,“ dodal.

Jokičovi sekundovali Jamal Murray s 24 body a Michael Porter Jr. se 17 body a 15 doskoky. Za Chicago dali Zach LaVine 23 bodů a Coby White 20 bodů. Satoranský v první čtvrtině trefil trojku, další tři střely ale neproměnil a přišel o sérii pěti zápasů s dvouciferným počtem bodů.

Utah prohrál podruhé z posledních tří zápasů, když ve třetí čtvrtině v New Orleans zcela vypadl z role. Z šestibodového vedení rázem prohrával o 17 bodů, a i když se ještě snažil vrátit do hry a šňůrou 16:3 snížil v závěru na rozdíl jediného bodu, porážku už neodvrátil. A to i přesto, že měl hned čtyři střelce, kteří se dostali minimálně na 20 bodů. Chorvat Bojan Bogdanovič trefil sedm trojek a dal 31 bodů, Rudy Gobert měl 22 bodů, Donovan Mitchell 21 bodů a Jordan Clarkson 20 bodů.

New Orleans hrající v malé rotaci osmi hráčů táhli Zion Williamson a Brandon Ingram s 26 body, Lonzo Ball přidal 23 bodů, sedm doskoků a osm asistencí.

Uspěly naopak oba nejlepší týmy Východní konference. Philadelphia porazila Indianu 130:114 zejména díky silné lavičce, když Shake Milton a Furkan Korkmaz zaznamenali dohromady 45 bodů. Hvězdný pivot Joel Embiid přidal 24 bodů a 13 doskoků.

Druhý Brooklyn zdolal San Antonio po prodloužení 124:113. Nets sice nezvládli koncovku zápasu, v níž Spurs šňůrou 10:0 v posledních dvou minutách vybojovali prodloužení. Pokračování zápasu zařídil v poslední vteřině Dejounte Murray těžkou střelou, při které se zvedal ze země a musel se otočit. Přesto se dokázal zorientovat. V prodloužení už ale Brooklyn opět dominoval a dovolil soupeři jen pět bodů.

Nets táhl James Harden s 30 body, 15 asistencemi a 14 doskoky. Kyrie Irving přidal 27 bodů a Bruce Brown 23 bodů.

Po triple double sahal i hvězdný Slovinec Luka Dončič, který dovedl Dallas k vítězství 130:124 nad Orlandem zápisem 33 bodů, 10 doskoků a devět asistencí.

Už dvanáctou porážku za sebou utrpěl Houston, který nestačil na Cleveland 90:101. Za vítěze dal Collin Sexton 39 bodů. Jde o nejdelší sérii porážek Houstonu od roku 2001, kdy prohrál 15 zápasů v řadě.

NBA, výsledky:

Chicago - Denver 112:118 (za domácí Satoranský 3 body, 4 doskoky, 5 asistencí), Houston - Cleveland 90:101, New Orleans - Utah 129:124, Orlando - Dallas 124:130, Philadelphia - Indiana 130:114, Portland - Charlotte 123:111, San Antonio - Brooklyn 113:124 po prodl.