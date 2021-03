Chicago podlehlo Miami, Satoranskému se nedařila střelba

Bulls nezačali dobře, ve druhé části se ale dokázali do zápasu vrátit, protože soupeře udrželi na 13 bodech. Jenže po celkem vyrovnané třetí dvanáctiminutovce se závěrečná část vyvíjela jasně ve prospěch hostů, kteří odskočili až na 14 bodů.

V poslední čtvrtině se k Jimmymu Butlerovi, autorovi 28 bodů, přidal zkušený slovinský rozehrávač Goran Dragič. Z pozice náhradníka nastřílel v této části 20 bodů, z toho osm v řadě. Celý tým Chicaga přitom v závěrečné čtvrtině zaznamenal 22 bodů. V zápase dal Dragič celkem 25 bodů.

„Tohle jsme od něj potřebovali. Goran byl prostě fantastický,“ těšilo kouče Heat Erika Spoelstru. „Věděl jsem, že je to Goranův čas. Chytil se pár střelami, při nájezdech ke koši si s obranou dělal, co chtěl, takže jsme mu dávali balon, aby vzal zápas do svých rukou a rozhodl,“ uvedl Butler po výhře na svým bývalým týmem.

Nejlepším střelcem zápasu byl s 30 body domácí Zach LaVine, jenž trefil i šest trojek, ale čtvrtou porážku z pěti utkání neodvrátil. „Snažil jsem se udávat tón naší hře, protože jsem věděl, že soupeř na nás bude hrát hodně fyzicky,“ řekl LaVine. Fin Lauri Markkanen dal 20 bodů. Do dvouciferných čísel se dostal už jen střídající Thaddeus Young s 13 body a 10 doskoky. Ústřední rozehrávač Coby White střílel z pole s úspěšností pod 25 procent a zaznamenal osm bodů a pět asistencí.

Nejlepším týmem soutěže zůstává Utah, který se po dvou porážkách radoval z vítězství nad Houstonem 114:99. Domácí táhl Donovan Mitchell s 28 body a osmi asistencemi, francouzský pivot Rudy Gobert se prosadil 14 body, 13 doskoky a šesti bloky. Dvacet bodů přidal rozehrávač Mike Conley. Za hosty dal Kevin Porter Jr. 27 bodů a osmkrát asistoval.

Po dvou neúspěších vyhráli také obhájci titulu Los Angeles Lakers. Indianu ve Staples Center zdolali v koncovce 105:100. LeBron James měl na kontě 18 bodů a 10 asistencí, střídající Kyle Kuzma 24 bodů a 13 doskoků. Hostům nestačilo 20 bodů, 14 doskoků a osm asistencí litevského pivota Domantase Sabonise ani 29 bodů Malcolma Brogdona.

Srbský pivot Nikola Jokič dotáhl 28 body, 15 doskoky a sedmi asistencemi Denver k výhře 103:102 v Memphisu. Lídr Východní konference Philadelphia si odvezla vítězství 127:101 z Washingtonu hlavně díky 23 bodům Joela Embiida, který ale ve třetí části z utkání kvůli zranění kolena odstoupil a čeká ho vyšetření na magnetické rezonanci.

NBA:

Chicago - Miami 90:101 (za domácí Satoranský 2 body, 3 asistence, 1 doskok), LA Lakers - Indiana 105:100, Memphis - Denver 102:103, New Orleans - Cleveland 116:82, San Antonio - Orlando 104:77, Utah - Houston 114:99, Washington - Philadelphia 101:127.