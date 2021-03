Satoranský povýšil. A v Chicagu se děly věci, jako už 50 let ne

Bum! Tomáš Satoranský povýšil poprvé v sezoně do základní pětky Chicaga a děly se věci. Bulls smetli Toronto 118:95, přičemž jejich devět basketbalistů včetně českého rozehrávače nastřílelo 10 či víc bodů. To se nestalo víc než 50 let.

Když ve washingtonských časech nahradil Tomáš Satoranský v základní pětce zraněného Johna Walla, vzedmulo se hnutí „everybody eats“. Spoluhráči se nesobecky dělili o balón, ofenzivní síla se rozprostřela. Každý se nasytil a výher přibývalo. Jsme na prahu něčeho podobného v Chicagu?

„Není vytesáno do kamene, že základní pětka tahle zůstane, ale první zápas změna fungovala,“ pronesl Billy Donovan, chicagský trenér, jenž říznul do sestavy. Byl to zdánlivě kontroverzní krok. Jeden z nejmladších týmů NBA posadil své mladé hvězdy Cobyho Whita a Wendella Cartera na úkor veteránů Satoranského a Thadeuse Younga. To vše v sezoně, kdy má být důraz na vývoj mladého talentu stejně důležitý jako kolonka výher.

Jenže Bulls prohráli čtyři z posledních pěti zápasů, po All Star pauze předvedli dva utrápené výkony. Net rating jejich základní sestavy byl jeden z nejhorších v lize: minus 17,6. To znamená, že na sto pozic s balónem prohrávala jejich první pětka o 17,6 bodu. Satoranského konkurent Cobe White byl v druhém roce v NBA značně nekonzistentní, naturelem spíš střelec než nahrávač nedokázal na začátku zápasů najít dynamiku se spoluhráči.

A tak dostal poprvé v sezoně šanci v základu devětadvacetiletý Satoranský. Chytil ji. Všech svých deset bodů trefil v prvním poločase, přidal 6 doskoků, 7 asistencí, 2 bloky a získaný míč. „Nebylo to nic nového, už jsem v téhle pozici byl. Kouč se prostě snaží najít nejlepší možné složení sestavy, která pro nás bude fungovat na začátcích zápasů,“ líčil Satoranský po vysoké výhře, která přišla proti Torontu oslabenému o tři hráče základní pětky.

Zdá se, že turbulence v sestavě neovlivnily týmovou chemii Bulls. Konkurenti na rozehrávce Satoranský s Whitem vycházejí dobře. „Zeptal jsem se ho, jestli je s tím v pohodě. Všichni spolu v týmu dobře vycházíme, každému záleží na výhrách. Coby je skvělý kluk, nic se mezi námi nezměnilo. Já to zažil minulou sezonu, když jsem vypadl ze základní pětky. Je to o respektu mezi námi a o tom, že chceme to nejlepší pro tým,“ líčil Satoranský na tiskové konferenci, během níž odháněl Whitea, autora 13 bodů, aby ho nerozesmíval.

Bulls byli v dobré náladě. Veteráni Satoranský a Young dosáhli shodně na 7 asistencí, nejvíc z týmu. Celkem devět hráčů se dostalo na dvouciferný střelecký zápis, pohodlně se vyhrálo, ačkoliv největší hvězda Zach LaVine zapsala jen 15 bodů. Naopak kariérní maximum si vytvořil nováček Patrick Williams s 23 body.

Chicago je tak se zápasovou bilancí 17:20 na 10. místě Východní konference, které zaručuje účast v předkole play off. „Naše základní pětka není vytesaná do kamene, ale zatím u ní zůstaneme,“ slíbil trenér Donovan, že i příští duel proti Oklahomě vyrukuje český rozehrávač na palubovku od prvních chvil. „Snažíme se mladším ulehčit život tím, že čteme dění na palubovce. Lauri (Markanen) se výborně doplňuje s Thadem (Youngem), já se Zachem (LaVinem) jsme toho spolu nahráli už dost a rozumíme si. Coby (White) bude mít hodně svobody chodit z lavičky a skórovat,“ líčil Satoranský.

Našli Bulls skutečně vítězný mix?