Bartoň: Saty jako problém? Ne! LaVine není vítězný typ, Fin je leklá ryba

Luboš Bartoň, šampion Euroligy, dlouholetý reprezentant a v národním dresu i spoluhráč Tomáše Satoranského, není zvyklý uhýbat. V otevřeném rozhovoru tvrdí, že pro něj jako trenéra je Tomáš Satoranský rozehrávačem pro základní pětku v NBA, a pokud Chicago Bulls hledají něco jiného, řeší špatnou část sestavy. On by naopak začal s největší hvězdou Zachem LaVinem...

Klíčová otázka zní: je podle vás Tomáš Satoranský rozehrávačem pro základní pětku v klubu NBA?

„Nejen jeho role, ale i kontrakt jsou takové, že může fungovat ve dvojroli. Může být hráčem základní pětky i v určitém týmu velmi důležitým hráčem z lavičky a mít velmi dobrou minutáž. Není to jen o základu, ale také o roli. Spousta hráčů, co je v NBA a bere třeba větší peníze než Saty, chodí do zápasů z lavičky. Je hrozně důležité, jak to trenér pojme. Někdo chodí hrát z lavičky 18 minut, někdo 28 až 30 minut. Každý trenér to má prostě jinak.“

To jste se ale vyhnul otázce…

„On je pan hráč, který do NBA patří, svůj kontrakt si jasně zaslouží. Kdybych si já měl jako trenér vybrat, tak je Saty v základu s tím, že musí být obložený hráči, které bude jeho solidárnost zlepšovat. A ne že bude na hřišti běhat bez balonu. Pro mě Saty prostě patří do základní pětky, ale opakuji, že to není úplně rozhodující. Kdyby nastupoval z lavičky a odkroutil si 25 až 28 minut na zápas, vůbec by nikdo a ani on sám neřešil, jestli nastupuje v základu. Je to vážně spíš kulturní věc s tím, že v Americe tomu dávají až moc velkou váhu. A to je právě ten problém, kdy si Coby White říká: I am a starting point guard a je pro něj potupa, že má chodit z lavičky. Status je prostě v Americe hrozně důležitý. Nejen pro hráče, ale také pro agenty, když vyjednávají nové smlouvy.“

Tomáš Satoranský z Chicaga v utkání s Golden State v NBA zaznamenal 14 bodů a osm asistencí, Bulls však prohráli 102:116.







14 zobrazit galerii

Jste rád, že Satoranský zůstal v Chicagu, přestože se mluvilo o jeho možném trejdu?

„Podle mě je teď na dobrém místě. A říkám to i s vědomím, že Chicagu se nedaří. Jakmile se nedaří, každý na to má nějaký názor. Dřív nebo později se lidi kouknou na Satyho cifry, což je průšvih. No jo, ale nikdo už nevidí, jak tým funguje, když je na hřišti. Co týmu dává. Že s ním na palubovce hrají další hráči líp a efektivněji. Jen pár lidí, co basketu rozumí, tomu dokáže dát větší váhu. A pak je tam zbytek, který vidí, že jiný hráč je schopný dát za 35 minut iks bodů, což Saty nikdy nemůže. To je jasné, o tom se nikdo nebaví.“

Chápete, proč v Chicagu mluví o potřebě upgradu na rozehrávce a myslí si údajně dál na Lonzo Balla, jehož by mohli přivést v létě, když to nevyšlo teď před uzávěrkou trejdů?

„Když řekneme upgrade, tak ano. Lonzo Ball je pravděpodobně lepším a perspektivnějším hráčem než Tomáš Satoranský. O tom nemusíme vést velkou debatu. V některých směrech je Saty určitě lepší, ale když je porovnáme celkově, tak většina klubů sáhne po Lonzovi. Takže jestli se tady mluví o upgradu a budou schopní Lonzo Balla v létě získat, tím pádem nebude místo pro Tomáše. To je byznys. O tom se taky nemusíme bavit. Jestli vidí potřebu udělat upgrade, tak ho udělají.“

Může se Satoranský ve svých 29 letech ještě změnit, střílet trojky z driblinku přes obránce, být bodovým lídrem?

„To už se nezmění, možná může mít víc střel. Ale já sám dobře vím, že když se budu snažit dělat něco, co mi není vlastní, tak neodvedu dobrou práci. A každý trenér na světě chce po hráčích, aby dělali to, co umí, ne to, co neumí. Třeba střelba po driblinku není Tomášova silná stránka, je lepší v catch and shoot. A to jsou střely, které vyhledává.“

Neubližuje Satoranskému fakt, že patří k hráčům, jejichž přínos na palubovce není možné tak jednoduše vyčíslit?

„I taková čísla si oni umí dobře spočítat, nejsou hloupí. Ale tohle neprodává lístky. Pojďme se bavit celkově. Mít vítězný tým je skvělý, ale vůbec nejlepší vizitka pro kluby jsou peníze. Jaký dres se víc prodává - Cobyho Whitea, nebo Satyho? Oni si to přeloží i do takových čísel. Money talks, jak se říká. Tím pádem tady řešíme něco jiného než sport, peníze jsou ale v Americe v některých směrech ještě důležitější, než jestli Chicago Bulls budou osmí v konferenci, nebo se nedostanou do play off. Věřím, že radši budou prosazovat hráče, na kterém můžou vydělat o sto milionů dolarů víc než na Satym, s kterým se třeba do play off dostanou. Jestli chtějí v Chicagu upgrade, tak za ním půjdou. Dobré je, že Saty má ještě na rok kontrakt, a je jedno, jestli bude dostávat výplatu od Chicaga nebo někoho jiného. Já jsem sám rád, že teď zůstal, protože stěhování během sezony je hnus. Ale myslím si, že dřív nebo později tam dojde ke změnám. Bude hodně záležet, jak budou Bulls vypadat na konci sezony. Což zatím nevypadá na skvělý úspěch.“

Měl by se Satoranský bát o práci v NBA?

„Rozhodně ne. Satyho DNA je taková, že to je týmový hráč, který nejdřív hledá spoluhráče, protože to je nejen jeho práce, ale taky ho to baví. Je zase spousta lidí, kteří to mají naopak a chtějí dávat jen body. A na hřišti musí být rovnováha mezi těmito typy hráčů, protože balon je jenom jeden. I proto věřím, že Tomáš si práci v NBA vždycky najde. Všichni chtějí kvalitu a Saty je kvalitní, určitě na něj budou někde čekat s otevřenou náručí. Dovedu si ho představit i v jiných týmech.“

Kterých?

„Tak například Dennis Schröder měl od Lakers na stole 84 milionů dolarů na čtyři roky a odmítl je. Tak proč nejít do Lakers? Ale když je LeBron na hřišti, dominuje balonu. To zase není tak jednoduchá věc s ním hrát. Ale je tu spousta jiných variant. Saty je momentálně na správném místě s tím, že Chicago Bulls mají za úkol se dostat výš. A jestli si Bulls myslí, že mají problém na pozici LaVinea, nemůžou být úspěšní. Já bych se koukal výš, snažil bych se vyměnit superstar.“

Co vám vadí na LaVineovi?

„Není to podle mě vítězný typ. Spousta hráčů jako on nebyla do určitého momentu schopná vzít úlohu lídra a udělat vítězný tým. Podařilo se to jiným, jemu ne. Zach LaVine je možná All Star, ale ne superstar. Kdybychom vyjmenovali třicet nejlepších hráčů NBA, tak LaVine mezi nimi pro mě nefiguruje.“

Rozpaky panují u Bulls i z Fina Lauriho Markkanena. Jak na vás působí?

„Vždycky mi přišel jako leklá ryba. Samozřejmě je typově skvělý, dovednostmi taky. Ale nemyslím si, že má ten správný drajv, že je mentálně silný na to, aby měl lepší smlouvu než teď. Samozřejmě všichni teď budou říkat, že je ještě mladý a bla bla bla, ale já to v něm prostě nevidím.“

Satoranský se naopak etabloval v Chicagu v lídra, jeho chorobná soutěživost a zápal pro hru jsou nepřehlédnutelné.

„Což je super, o tom to je. Nejen z pozice rozehrávače, ale i dál mimo hřiště dokáže ovlivňovat ostatní. To jde i ruku v ruce s tím, že má dobrý kontrakt, dostal Českou republiku na šesté místo na mistrovství světa. To jsou všechno věci, které vnímá nejen on, ale i okolí. Nesmíme zapomínat, že Saty už má za sebou velkou porci ne osobních, ale týmových úspěchů. A já si myslím, že to vnímá i jeho okolí. Jeho soutěživost je cítit hned, je to hodně ceněná vlastnost ve špičkovém basketbalu. Nemám o něj strach.“