Sato zůstává, Bulls posílili. Na pivota získali hvězdného Černohorce

Tomáš Satoranský zaznamenal proti Utahu 13 bodů, Chicagu to ale k výhře nestačilo, padlo 95:120 • ČTK / AP / Paul Beaty

Chtějí posílit na pozici rozehrávače, Tomáš Satoranský je na trhu, kolovaly zprávy. Nakonec dopadlo všechno jinak. Český basketbalista zůstává po uzávěrce trejdů v Chicagu, přestože Bulls byli jedním z nejaktivnějších týmů. Překvapivě však rozprášili svou podkošovou sestavu a přivedli hvězdné jméno – třicetiletého Černohorce Nikolu Vučeviče, člena letošní sestavy All Star. Bulls jsou momentálně na hraně předkola play off, s novým arzenálem by však měli být zásadně silnější.