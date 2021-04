Irving zachránil Brooklyn, George dovedl k výhře Clippers. Slaví i New York

Kyrie Irving zařídil výhru Brooklynu nad New Orleans 32 body • ČTK / AP / Gerald Herbert

Basketbalisté Brooklynu zvítězili na hřišti New Orleans Pelicans 134:129. Oslabené Nets v koncovce podržel Kyrie Irving osmi body v poslední minutě. Brooklyn je tak o jedinou prohru druhý ve Východní konferenci NBA za Philadelphií. Zazářil také Paul George, který zařídil Los Angeles Clippers výhru 113:112 nad Portlandem, přičemž sám v poslední minutě smazal pětibodovou ztrátu.

Brooklyn postrádal zraněné Jamese Hardena a Kevina Duranta, hlavní zodpovědnost tak ležela na Irvingovi a ten se jí nezřekl. První poločas patřil New Orleans. Vedli až o 13 bodů, ale v úvodu druhé půle Brooklyn šňůrou 13:0, kterou táhli Irving s Joe Harrisem, získal vedení na svou stranu. To už si převážně držel až do koncovky. Ještě minutu před koncem byl rozdíl pouhé dva body 124:122, poslední minuta se však hrála velmi dlouho a přinesla dalších 17 bodů, z toho osm dal Irving.

Nejprve dvěma individuálními akcemi zvýšil na pět bodů a při taktické bitvě s fauly v posledních 13 vteřinách proměnil všechny čtyři trestné hody a pečetil vítězství. Celkem zaznamenal 32 bodů. „Kyrie zas dělal ty své věci a trefoval těžké střely. Zachránil nás,“ chválil spoluhráče Blake Griffin, který přispěl 16 body a 8 doskoky. „Kyrie ale předvedl i velmi dobrou obranu,“ dodal trenér Steve Nash, který v závěru zvolil strategii soupeře faulovat a nedovolit mu střelu za tři body, kterou by mohl srovnat skóre. A to mu vyšlo.

Clippers hrající bez Kawhiho Leonarda začali v poslední čtvrtině ztrácet a Portland držel až šestibodové vedení. Když dal CJ McCollum minutu před koncem trojku na 112:107 pro Portland, zdálo se být rozhodnuto. Jenže závěr patřil Georgeovi. Nejprve dvěma nájezdy do koše snížil na rozdíl jediného bodu, zatímco soupeř oba pokusy nevyužil. Pět vteřin před koncem pak byl George faulován a dvěma přesnými trestnými hody rozhodl o vítězství Clippers. Celkem nasbíral 33 bodů a 11 doskoků. Portlandu chyběl zraněný Damian Lillard.

New York zvítězil 109:97 nad Charlotte a připsal si už sedmou výhru za sebou. Drží tak pátou příčku ve Východní konferenci těsně za Atlantou, která vyhrála 112:96 nad Orlandem.

Úterní výsledky NBA:

Atlanta - Orlando 112:96

New Orleans - Brooklyn 129:134

New York - Charlotte 109:97

Portland - LA Clippers 112:113

Sacramento - Minnesota 120:134