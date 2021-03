Satoranský o roli v týmu: Kluci milujou se mnou hrát. Co vzkazuje do Česka?

Začátek páté sezony v NBA si představoval jinak. Nejdřív dlouhá povinná karanténa, pak pozitivní test na koronavirus. „Všechny komplikace, které mohly nastat, skutečně nastaly,“ říká Tomáš Satoranský v exkluzivním rozhovoru pro deník Sport a TV Nova. Český rozehrávač je teď ale zpátky v plné síle. Od poloviny března znovu patří do základní sestavy Chicago Bulls. A snaží se procpat svůj tým do play off. Jaký je kouč Billy Donovan, jak vzal ztrátu místa v základní pětce konkurent Coby White či jak Satoranský vnímá „nevděčnost“ českých fanoušků, jimž je cokoliv pod deset bodů za zápas málo? Nejlepší český basketbalista má také vzkaz pro své mladé následovníky, kteří doma už několik měsíců nemohou ani trénovat.

Pro Bulls nastává kritická část sezony. Chicago se chce v probíhajícím ročníku pod novým koučem Billym Donovanem za každou cenu probít do vyřazovacích bojů. Respektovaný trenér tak ukázal na českého rozehrávače, který v základní pětce „Býků“ vystřídal mladého střelce Cobyho Whitea.

V dosavadních pěti zápasech v novém složení má tým bilanci tří vítězství a dvou těsných porážek. Play off je stále na dohled. Jenže se také blíží čtvrteční uzávěrka trejdů a ve spekulacích zaznělo i Satoranského jméno. „V NBA se trade deadline týká všech. Je jen pár hráčů, kteří se nemusejí obávat,“ prohlašuje Satoranský s klidem veterána.

Start do nové sezony jste si asi představoval jinak. Bylo to hodně frustrující?

„Bylo. Všechny komplikace, které mohly nastat, skutečně nastaly a bylo to opravdu náročné. NBA na začátku sezony zkoušela, jak bude covidový protokol fungovat a všechno bylo mnohem přísnější. Do karantény jsem tak musel hned na prvních sedm až deset dnů jen proto, že jsem byl pět minut v kontaktu s hráčem, který byl pak testován pozitivně. Bylo to frustrující, protože jsem toho hodně natrénoval a byl jsem v dobré formě, nadšený začít novou sezonu.“

A když už se zdálo, že to máte za sebou, přišel pozitivní test.

„Ano, druhý šok... Byli jsme ve Washingtonu a spoluhráč Chandler Hutchinson byl pozitivní. Všichni, kdo s ním přišli do kontaktu, se museli vrátit do Chicaga. Tam se zjistilo, že jsem pozitivní i já.“

Jaký jste měl průběh?

„Naštěstí nebyl nijak drastický, jen jsem ztratil čich. Pak ale bylo náročné se vracet, když jde člověk z nuly na sto. Naskočil jsem do toho navíc rovnou dvěma zápasy ve dvou dnech a první tři utkání jsem měl celkem problém. Scházela mi energie a cítil jsem se víc unavený. Naštěstí koloběh je tak velký, že jsem se do toho rychle dostal a od čtvrtého, pátého zápasu už to bylo normální.“

Návrat do základu? Tenhle mix dává smysl

Váš agent Phillip Parun suše konstatoval, že od zkušeného hráče, jakým jste, očekával, že se s tím prostě vyrovnáte. Co vám pomáhalo?

„Byla to nová situace. Sledoval jsem v karanténě hodně zápasů a myslím, že mi fakt pomohlo, kolik jsem v létě natrénoval. Měl jsem zásobu, díky níž jsem se pak zpátky dostal co nejrychleji. Během karantény se ale vytratí veškerá forma, i kdyby člověk covid neměl. Musel jsem jít do izolace i od rodiny. Neviděl jsem se ani s malou dcerou. Pronajal jsem si hotelový pokoj od klubu a tam jsem strávil deset dvanáct dnů, než jsem se mohl začít připravovat individuálně. Až pak přišel na řadu návrat k týmu.“

Právě díky přísnému protokolu může NBA pokračovat. Jak to funguje?

„Režim je organizačně hodně náročný pro týmy a psychicky pro hráče. Nemáme ani den volna, protože se vždycky musíme vrátit do haly, abychom se nechali testovat. Testy jsou skoro dvakrát denně. Dělají se před tím, než se člověk může připojit k týmu, nebo jít na masáž a rehabilitaci. I když jste covid prodělal, musíte jednou denně na PCR test. Moje výhoda je teď prodělaný koronavirus, takže na 90 dní si můžu aspoň trochu organizovat vlastní čas. Veteráni přišli o část své rutiny. Ale bylo to zapotřebí, protože liga takhle získala nad situací přehled a může pokračovat dál. NBA udělala skvělou práci a nenechává nic náhodě. I díky tomu funguje.“

Tušil jste, že se blíží váš návrat do základní pětky Bulls?

„Moc ne, protože utkání je hodně a není čas se tím zabývat. Bylo to v situaci, kdy jsme se na začátku zápasů těžce dostávali do tempa a až hráči z lavičky byli většinou těmi, kterým se to pak povedlo. Pomohly nám zkušenosti, které máme já, Thaddeus Young, Garrett Temple a Otto Porter jr., když byl zdravý. Tahle sestava z lavičky byla možná nejlepší, s jakou jsem kdy v NBA hrál. Všichni věděli, jak hrát basket, všichni věděli, jak hrát týmově. Bylo ale důležité najít správný mix, protože základní pětka byla hodně složená z mladých hráčů a zkušenost jim trochu chyběla.“

Zafungovalo to?

„Myslím, že tenhle mix dává smysl. Celou sezonu se ale také potýkáme s tím, že dovolujeme soupeřům – hlavně kvalitnějším s lepší bilancí – dostat se zpátky do zápasů, v kterých vedeme třeba ještě na začátku čtvrté čtvrtiny. Jako teď nedávno se San Antoniem a Denverem. Ale od doby, co se změnila základní pětka, tak hrajeme tři čtvrtiny dobrý, energický basketbal. Jen ve čtvrté přijde blok. To musíme zlepšit.“

Potěšil vás návrat do základu? Nebo to pro vás není až tak důležité?

„Dává mi to šanci odehrát větší porci minut a mít víc vstupů na hřiště. To je hodně důležité, protože hráč z lavičky má střídání méně a když se mu třeba dvě nepovedou, tak se to s ním po zbytek zápasu trochu veze. Ale určitě nejsem hráč, který by tolik řešil základ nebo lavičku. Už jen proto, že jsem hrál řadu let v Evropě,