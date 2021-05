Nej odkaz Bryanta: Mamba Mentality, říká Bartoň. Roky se zbavoval nenávisti

Basketbalový svět vyhlíží uvedení zesnulé legendy NBA Kobeho Bryanta do Síně slávy. Stane se tak dnes v noci na slavnostním ceremoniálu, který byl odložen z loňska kvůli koronaviru. „Už samotný fakt, že Kobeho bude do Síně slávy uvádět Michael Jordan, nasvědčuje tomu, že je to obrovská událost. Všechno je umocněno tím, že Kobe už mezi námi není,“ prohlašuje bývalý reprezentant a basketbalový trenér Luboš Bartoň.

Jak významnou slavnostní událostí bude uvedení Kobeho Bryanta další legendou Michaelem Jordanem do Síně slávy NBA?

„Velmi významnou, protože Michael Jordan končil skvělou kariéru v 98. roce, když nepočítám jeho návrat. A právě v 98. byl Kobe jeho nástupcem. On hodně kopíroval Jordana, v mnoha směrech ho i předčil. Samozřejmě ne v titulech, ale Kobe byl od roku 1998 až do let 2015-16 ikona NBA. To, co zanechal, je nesmazatelné. Dnešní generace si víc pamatuje Kobeho než Jorada.“

Od smrti Bryanta uplynul už více než rok, přesto nejen z basketbalové komunity často zní, že tohle jen tak nepřebolí. V čem byl podle vás výjimečný?

„On byl jasný workoholik. Na své hře pracoval už od útlého věku. Vždycky hrál mezi staršími. Viděl jsem spoustu videí, fotek, kdy má Kobe velké boty, je mu nějakých 11 let a hraje proti dospělým chlapům. Výjimečný byl jeho takzvanou Mamba Mentality (rovněž název jeho biografické knihy o cestě k úspěchu). Byl neúnavný, chtěl vyhrávat. V tom možná i Jordana předčil. Jeho největším odkazem je právě Mamba Mentality. V závěru i po skončení kariéry mentoroval další skvělé hráče.“

Jaký odkaz zanechal po lidské stránce?

„V roce 2003 měl velký osobní problém (obvinění ze sexuálního obtěžování) a byl tehdy jedním z nejvíc nenáviděných sportovců. Trvalo mu pár let, než dostal zpět image. Od to doby byl Kobe ikonou sportu. Byl kapitánem reprezentace, amerických Dream Teamů, které vyhrály vše. Vyhrál olympijské hry jak v Číně, tak v Londýně. Postaral se o to, aby ti nejlepší reprezentovali na olympiádách. To jsou vše jeho odkazy.“

O individuálních oceněních by se dalo mluvit dlouho, že?

„Má řadu ocenění v All Star Games. Dal v NBA víc bodů než Michael Jordan. Je čtvrtý, když ho teď předčil LeBron James. Tohle jsou ocenění, která mají velkou cenu, ale to nejdůležitější, co si budou lidi pamatovat, je právě ta Mamba Mentality. Kolik tomu sportu dal.“

Velké věci dokázal i mimo palubovku…

„Ano, snažil se pomáhat, měl svoji akademii. Díky svým dcerám se zapojil i do ženského basketbalu. Udělal animovaný film (Drahý basketbale), který získal ocenění. Byl mega úspěšný i mimo palubovku a to jde ruku v ruce s jeho mentalitou. Dobře víme, že lidé jako on, nebo třeba Arnold Schwarzenegger mohou jít do čehokoliv a budou úspěšní. Protože mají mentalitu dělanou přesně na úspěch.“

Jste osobně sám zvědavý na slavnostní ceremoniál a proslov Jordana?

„Rozhodně se na to kouknu. Jsem zvědavý, co Jordan řekne. Těším se na to, jestli přidá i nějakou dosud neznámou historku, jsem zvědavý, jakým stylem to podá – jestli to bude kratší, nebo delší. Může to udělat neoriginálně, ale docela rád bych slyšel něco, co vzejde z jeho srdce. A v to doufají všichni.“